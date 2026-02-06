Marché Dar Essalam: ouverture de l’aile ouest et du cinéma Pathé

Inauguré le 21 juin 2025, le Marché Dar Essalam s’est rapidement imposé comme un nouveau lieu de vie à Rabat, pensé pour accompagner les usages du quotidien dans un cadre inédit, fluide et apaisé.

Conçu dès l’origine comme un centre de proximité nouvele génération, il a su trouver sa place dans le rythme de la vile, en conjuguant qualité de l’offre, confort d’usage et attention portée à l’expérience.

Quelques mois après son ouverture, le Marché Dar Essalam poursuit naturellement son développement avec l’ouverture de son aile Ouest, accueillant le premier cinéma Pathé de Rabat ainsi qu’une offre de restauration et d’art de vie élargie. Cette nouvelle étape s’inscrit dans la continuité du projet initial : enrichir le quotidien, élargir les usages et proposer davantage de possibilités, sans jamais rompre l’équilibre du lieu.

LE CINÉMA PATHÉ, UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE INTÉGRÉE AU QUOTIDIEN

Avec l’ouverture du premier cinéma Pathé de Rabat, le Marché Dar Essalam introduit une nouvelle

dimension culturelle, pensée comme un prolongement naturel du parcours. Doté de quatre sales équipées des dernières technologies de projection, ce cinéma offre aux spectateurs des conditions de confort optimales, dans un cadre élégant et soigneusement intégré à l’architecture du site.

Le cinéma Pathé propose une expérience cinématographique premium grâce à des écrans de dernière

génération et une qualité sonore immersive, associées à des sales VIP équipées de fauteuils entièrement inclinables pour une détente optimale.

Chaque séance devient un moment de plaisir complet, avec une offre gourmande salée et sucrée, boissons et pop-corn inclus pour les bilets VIP, le tout dans un cadre élégant et immersif.

L’AILE OUEST : UNE OFFRE GOURMANDE ET UN ART DE VIVRE ÉLARGI

L’ouverture de l’aile Ouest marque également une montée en puissance de l’offre de restauration et d’art de vivre. Pensée comme un espace complémentaire au parcours existant, cette nouvele aile accueille des enseignes soigneusement sélectionnées pour leur exigence, leur identité et leur capacité à s’inscrire dans les usages du quotidien.

Joe & The Juice incarne une pause fraîche et énergisante, pensée pour accompagner les rythmes urbains, du petit déjeuner au snack de l’après-midi.

Frédéric Cassel, référence incontournable de la pâtisserie française, y déploie une boulangerie-pâtisserie contemporaine et un salon de thé avec une bele terrasse où précision, gourmandise et exigence se conjuguent dans une atmosphère élégante et chaleureuse.

Aguablava propose une table raffinée et conviviale, aussi bien adaptée à un déjeuner décontracté qu’à un dîner plus posé, dans un cadre maîtrisé et accueilant, prolongé par une terrasse très prisée à Rabat.

Enfin, le studio Skult introduit une parenthèse bien-être avec des pratiques de yoga et de pilates, offrant un temps pour ralentir, se recentrer et prendre soin de soi, naturellement intégré à la vie du centre.

UNE ÉVOLUTION FIDÈLE À L’ESSENCE DU LIEU

Ces nouvelles ouvertures s’inscrivent dans la continuité du projet imaginé dès l’origine. Le Marché Dar Essalam conserve pleinement son identité de centre de proximité premium, structuré autour de son

Marché Frais, véritable cœur battant du lieu. Inspiré des hales traditionnelles et des souks marocains, celui-ci met en valeur le terroir et le savoir-faire des artisans des métiers de bouche — poissonniers, bouchers, primeurs, fromagers — dans une architecture lumineuse et contemporaine, favorisant l’échange et la transparence.

Avec plus de soixante enseignes, une offre pensée comme un « one stop shop » et un environnement paysager unique à Rabat, le Marché Dar Essalam propose une expérience complète, capable d’accompagner les usages du quotidien dans toute leur diversité. Conçu comme un véritable verger urbain, et premier bâtiment commercial en Afrique à cumuler les certifications HQE et BREEAM, il incarne une vision durable et exigeante du commerce de proximité.

Plus qu’un centre commercial, le Marché Dar Essalam s’affirme comme un lieu de vie à part entière, ancré dans son quartier et ouvert sur le monde, où l’on vient aussi bien pour ses courses que pour s’accorder une pause, partager un moment ou simplement flâner.

Au-delà de l’offre gourmande et culturelle, le Marché Dar Essalam propose également des enseignes de mode et des services de proximité, complétant une expérience globale, fluide et exigeante, pensée

pour accompagner le quotidien dans toutes ses dimensions. Un lieu pensé pour durer, évoluer et s’adapter, sans jamais perdre de vue l’essentiel : la qualité de l’expérience et le plaisir simple du quotidien.