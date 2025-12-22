BOA Academy maintient sa certification ISO 21001

BOA Academy annonce le maintien de sa certification ISO 21001, norme internationale de référence pour les systèmes de management des organismes d’éducation et de formation, à l’issue de l’audit de suivi récemment réalisé par l’organisme certificateur CERTI-TRUST.

L’audit a confirmé la conformité du système de management de BOA Academy aux exigences de la norme ISO 21001:2018, garantissant ainsi le maintien de la certification. Ce résultat atteste de la robustesse, de la maturité et de l’efficacité du système de management, ainsi que de la capacité de BOA Academy à concevoir, déployer et améliorer en continu des dispositifs de formation conformes aux exigences réglementaires, aux attentes des parties prenantes et aux standards internationaux.

Grâce à cette certification, BOA Academy réaffirme son engagement en faveur d’une formation de qualité, structurée, évaluée et orientée vers l’impact, plaçant l’apprenant, les métiers et la performance collective au cœur de ses priorités, dans un environnement bancaire en constante évolution.

Cette reconnaissance s’inscrit pleinement dans la dynamique du Groupe BANK OF AFRICA, visant le développement durable des compétences, l’employabilité et l’accompagnement des transformations au Maroc et à l’international.