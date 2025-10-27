Bank of Africa distinguée pour son «Outstanding service» à Hong Kong

BANK OF AFRICA a pris part à la réunion plénière 2025 des Green Investment Principles (GIP) pour la Belt and Road Initiative, organisée à Hong Kong en partenariat avec l’Université de Hong Kong, sur son Centennial Campus, devenu un pôle international majeur de l’innovation en matière de durabilité.

Sous la vision éclairée de son Président-Directeur Général, M. Othman Benjelloun, BANK OF AFRICA s’est imposée comme un acteur africain de référence dans la finance durable à l’échelle mondiale.

Lancée en 2019, l’initiative des Green Investment Principles vise à promouvoir l’intégration des considérations environnementales et climatiques dans les investissements liés à la Belt and Road Initiative. Elle regroupe plus de 50 institutions financières et partenaires issus d’Asie, d’Europe, d’Afrique et d’Amérique latine, formant ainsi une plateforme mondiale essentielle pour les économies émergentes souhaitant concilier croissance, transition bas carbone et inclusion financière.

Membre fondateur et première institution africaine à siéger au Secrétariat du GIP depuis 2019, BANK OF AFRICA copréside le Chapitre Afrique, sous la direction de M. Brahim Benjelloun-Touimi, Administrateur et Directeur Général Exécutif du Groupe. La Banque œuvre activement à sensibiliser les acteurs financiers aux enjeux ESG, à promouvoir des solutions innovantes adaptées aux marchés africains, et à renforcer la coopération Sud-Sud afin d’accélérer l’adoption des meilleures pratiques en matière de finance durable.

Lors de cette plénière, BANK OF AFRICA s’est vue décerner le Prix “Outstanding Service”, en reconnaissance de son rôle pionnier dans la promotion de la finance durable et le renforcement de la collaboration Sud-Sud au sein du réseau GIP.

« Cette distinction met en lumière notre engagement à faire de la finance durable un levier de compétitivité et de transformation pour l’Afrique. À travers le GIP, nous bâtissons des ponts tangibles entre les marchés africains et asiatiques, tout en promouvant la transparence, la transition et, bientôt, l’adaptation. C’est une reconnaissance collective du travail de nos équipes et de la vision portée par M. Othman Benjelloun », a déclaré M. Brahim Benjelloun-Touimi.

Les échanges ont également souligné l’importance croissante de la Transition Finance, issue des travaux du G20 Sustainable Finance Working Group, désormais pilier clé du GIP, ainsi que la nécessité d’intensifier les efforts en faveur de l’adaptation climatique, enjeu crucial pour les marchés émergents.