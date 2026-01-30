La Bourse de Casablanca démarre en baisse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré ses échanges en baisse vendredi, son indice principal, le MASI, reculant de 0,4% à 18.879,7 points (pts). L’indice MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, cédait 0,11% à 1.462,54 pts, tandis que le MASI ESG, composé des entreprises ayant les meilleures notations ESG, perdait 0,62% à 1.283,65 pts.

Dans la même tendance, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des petites et moyennes capitalisations cotées à la Bourse de Casablanca, se repliait de 1,17% à 1.876,41 pts.

Aux valeurs individuelles, Wafa Assurance (+9,02% à 4.969 DH), Cartier Saada (+3,09% à 32,99 DH), Involys (+3,08% à 187,45 DH), SNEP (+2,98% à 484 DH) et Med Paper (+2,64% à 26,44 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, Minière Touissit (-7,87% à 2.635 DH), SMI (-7,48% à 6.800 DH), Fenie Brossette (-4,97% à 370,6 DH), Managem (-3,45% à 8.400 DH) et CDM (-2,8% à 1.040 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,04%.