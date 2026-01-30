La Bourse de Casablanca clôture dans le rouge

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé dans le rouge vendredi, son indice principal, le MASI, cédant 1,52% à 18.666,95 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 1,43% à 1.443,29 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est replié de 1,96% à 1.266,3 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a diminué de 1,99% à 1.860,77 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des pertes respectives de 1,81% à 17.341,46 pts et 1,84% à 15.926,22 pts.