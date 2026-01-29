La Bourse de Casablanca débute en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a débuté ses échanges en hausse jeudi, son indice principal, le MASI, avançant de 0,59% à 19.075,31 points (pts).

L’indice MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,42% à 1.475,13 pts, tandis que le MASI ESG, composé des entreprises ayant les meilleures notations ESG, s’adjugeait 0,59% à 1.287,07 pts.

Dans la même tendance, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des petites et moyennes capitalisations cotées à la Bourse de Casablanca, grimpait de 1,06% à 1.911,32 pts.

Mercredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 1,87%.