Incidents Maroc-Sénégal : la CAF clôt les auditions, verdict sous 48 heures

Comme annoncé après la rencontre, la FIFA et la Confédération Africaine de Football (CAF) ont décidé d’ouvrir une enquête sur la finale de la CAN entre le Maroc et le Sénégal afin d’établir les responsabilités et d’évaluer le rôle des différentes parties impliquées.

Dans ce cadre, la Fédération Sénégalaise de Football a communiqué, ce mardi soir, sur l’avancée de la procédure disciplinaire engagée par la CAF.

Dans son communiqué, la FSF indique avoir été entendue le mardi 27 janvier 2026 par le Jury disciplinaire de l’instance africaine. Cette audition s’inscrit dans le prolongement des rapports rédigés par les officiels du match, ainsi que des réserves déposées par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) à l’issue de la finale.

La délégation sénégalaise était représentée par son secrétaire général, assisté de l’avocat Maître Seydou Diagne. Le sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw, ainsi que les joueurs Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, ont également été auditionnés et ont exposé leurs arguments devant la commission disciplinaire.

Selon la FSF, le Jury de la CAF a désormais mis l’affaire en délibéré. La décision finale devrait être communiquée dans un délai de quarante-huit heures, conformément au calendrier fixé par la présidente du Jury disciplinaire.