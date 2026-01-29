Forbes Middle East 2025-2026 : deux familles marocaines dans le top des progressions de fortune

Selon le dernier classement de Forbes Middle East, couvrant la période de mars 2025 à janvier 2026, deux grandes familles marocaines figurent parmi celles ayant enregistré les plus fortes progressions de fortune dans le monde arabe.

La famille Benjelloun se classe au troisième rang des plus fortes hausses, avec un gain estimé à 300 millions de dollars, portant sa fortune à 1,9 milliard de dollars. De son côté, la famille Akhannouch arrive à égalité à la cinquième place, avec une augmentation de 100 millions de dollars et une richesse évaluée à 1,6 milliard de dollars.

Aziz Akhannouch détient la participation majoritaire du groupe Akwa, un conglomérat actif notamment dans les secteurs du pétrole, du gaz et de la chimie, à travers des sociétés cotées comme Afriquia Gaz et Maghreb Oxygène.

La progression de la fortune d’Othman Benjelloun s’explique principalement par la hausse de 9,5 % du cours de l’action de Bank of Africa–BMCE, qu’il préside. Le groupe bancaire panafricain est présent dans 32 pays, dont 20 en Afrique. À fin juin 2025, il employait près de 15.000 personnes et comptait 6,6 millions de clients.

À l’échelle régionale, sept grandes familles arabes ont, à elles seules, accumulé 3,4 milliards de dollars supplémentaires, portant leur richesse totale à plus de 32 milliards de dollars. La famille Al Thani du Qatar domine le classement des hausses avec un gain de 1,4 milliard de dollars, tandis que les dynasties Mikati et Hariri du Liban figurent également parmi les plus fortes progressions.

Par Dolourou Yeo