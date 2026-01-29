La Bourse de Casablanca finit dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini dans le rouge jeudi, son indice principal, le MASI, reculant de 0,04% à 18.955,53 points (pts). Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a baissé de 0,32% à 1.464,22 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a avancé de 0,94% à 1.291,59 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a pris 0,38% à 1.898,53 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des pertes respectives de 0,33% à 17.660,26 pts et de 0,31% à 16.225,13 pts.