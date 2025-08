CDM Pay : une nouvelle filiale du groupe Crédit du Maroc au service de l’inclusion financière

Dans un contexte marqué par l’accélération de la transformation digitale du secteur financier national, le groupe Crédit du Maroc annonce le lancement de CDM Pay, une nouvelle filiale spécialisée dans les solutions de paiement électronique dédiées aux commerçants, aux entrepreneurs et aux professions libérales.

La création de CDM Pay intervient suite à l’ouverture du marché des paiements électroniques au Maroc et s’inscrit dans le cadre des objectifs de la stratégie nationale des paiements, qui vise à réduire l’usage du cash, moderniser l’économie et élargir l’accès aux services financiers à travers tout le Royaume.

« Le lancement de notre nouvelle filiale CDM Pay traduit notre volonté de nous inscrire dans cette nouvelle dynamique tournée vers l’innovation. C’est une étape structurante pour le groupe Crédit du Maroc et pour l’ensemble des professionnels marocains que nous souhaitons accompagner dans leur transformation digitale. » a déclaré Ali Benkirane, Président du Directoire.

Agréé par Bank Al-Maghrib, CDM Pay a pour mission d’offrir une gamme diversifiée de solutions de paiement simples, sécurisées et accessibles à l’ensemble des commerçants, des entrepreneurs et des professions libérales. Ces solutions leur permettront de capter de nouveaux flux, de gagner du temps, et réduire la manipulation de cash.

Cette transformation s’appuie sur une offre d’outils technologiques adaptés :

TPE physiques pour les points de vente classiques ;

SOFT POS, transformant un téléphone en terminal de paiement ;

Plateforme e-commerce, pour encaisser en ligne de façon fluide et sécurisée.

Au-delà de ces outils, CDM Pay propose un accompagnement de proximité et une démarche personnalisée pour ses clients, à travers :

Un suivi sur mesure, assuré par des experts ;

Une tarification souple, ajustée à la taille et aux ambitions de chaque activité.

À travers le lancement de CDM Pay, le groupe Crédit du Maroc affirme son engagement à contribuer à la transformation digitale du secteur financier, en œuvrant à la démocratisation de l’accès aux moyens de paiement modernes partout dans le Royaume.