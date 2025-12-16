IPO SGTM : un record de participation et un rôle clé pour Attijariwafa bank

L’introduction en bourse de la Société Générale des Travaux du Maroc (SGTM) restera comme une opération marquante du marché financier marocain. Avec un niveau de participation inédit, elle devient l’IPO la plus populaire de l’histoire de la Bourse de Casablanca. L’opération confirme également la position d’Attijariwafa bank comme acteur de référence dans le placement boursier.

Attijariwafa bank en tête du placement

Attijariwafa bank a mobilisé près de 45 % des souscripteurs, soit la plus forte part de marché jamais enregistrée lors d’une IPO au Maroc. Après avoir atteint 42 % lors de l’opération Cash+, la banque dépasse à nouveau le seuil des 40 %, confirmant une performance régulière et une capacité éprouvée à toucher un large public d’investisseurs.

Un nombre de souscripteurs sans précédent

Avec plus de 173 000 souscripteurs, l’IPO de SGTM établit un record national. Elle dépasse ainsi celle de Maroc Telecom, jusqu’alors référence en matière de participation du public. Ce chiffre illustre l’élargissement significatif de la base des investisseurs particuliers sur le marché marocain.

Un actionnariat particulièrement large

À l’issue de l’opération, SGTM disposera de la base actionnariale la plus étendue jamais constituée au Maroc. Cette diversité d’actionnaires devrait renforcer la liquidité du titre et ancrer davantage l’entreprise dans le paysage économique national.

Une opération importante pour la place financière

L’IPO de SGTM met en évidence le rôle de la Bourse dans l’élargissement de l’accès au financement et dans la mobilisation de l’épargne. Elle confirme également la capacité du marché marocain à absorber des opérations de grande envergure.

Un signal positif pour le marché

La forte participation du public traduit une confiance accrue des ménages marocains dans la Bourse et dans les entreprises locales. Ce succès pourrait encourager d’autres sociétés à envisager une introduction en bourse dans les années à venir.

Un rôle structurant pour Attijariwafa bank

À travers cette opération, Attijariwafa bank confirme son rôle dans l’accompagnement des entreprises marocaines, en combinant expertise du marché, structuration financière et solutions de financement. La banque continue ainsi de contribuer au développement d’un tissu économique capable de faire émerger de nouveaux acteurs de référence.