Casablanca: Chiccorner inaugure le troisième magasin Alcott à Aeria Mall

Dans la continuité des ouvertures au Morocco Mall et à Marina Shopping, le groupe Chiccorner renforce la présence d’Alcott au Maroc en inaugurant un troisième magasin à Aeria Mall, au cœur de la métropole casablancaise. Cette nouvelle ouverture s’inscrit dans la continuité du développement d’Alcott au Maroc et coïncide avec la commémoration du 50ᵉ anniversaire de la Marche Verte.

« Nous sommes fiers d’inaugurer ce nouveau magasin Alcott à l’occasion du 50ᵉ anniversaire de la Marche Verte, symbole fort d’unité et de progrès. Cette inauguration revêt une signification particulière, à un moment où le Maroc voit ses positions confortées sur la scène internationale. Elle s’inscrit pleinement dans la vision portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de l’investissement, de la création d’emplois et du développement des territoires. À travers ce projet, Chiccorner réaffirme son engagement à contribuer activement à la dynamique économique du Royaume », souligne M. Adil Mamoumi, directeur général du groupe Chiccorner.

Après les ouvertures réussies du Morocco Mall en août et de Marina Shopping en octobre, cette troisième adresse à Aeria Mall vient confirmer la montée en puissance d’Alcott sur le marché marocain. Avec son positionnement stratégique dans l’un des pôles commerciaux les plus modernes de Casablanca, Alcott renforce sa proximité avec une clientèle jeune, urbaine et connectée.

Le nouveau magasin Alcott d’Aeria Mall reprend les codes qui ont fait le succès de la marque, à savoir un design moderne, des espaces lumineux et une circulation fluide entre les collections. Les clients découvriront un univers visuel inspiré de l’esprit italien, mêlant ambiance contemporaine et détails interactifs. L’espace a été conçu pour offrir une expérience de shopping intuitive et dynamique, en phase avec les valeurs d’innovation et de convivialité portées par la marque.

Créée à Naples en 1990 et intégrée au Capri Group, Alcott s’est imposée comme une référence mondiale de la mode accessible. Ses collections, renouvelées chaque semaine, s’adressent aux passionnés de mode souhaitant affirmer leur style tout en bénéficiant d’un excellent rapport qualité-prix. La marque s’engage également dans une démarche durable, en privilégiant des tissus biologiques, des procédés certifiés et une politique active de réduction de son empreinte carbone.

Avec cette nouvelle ouverture, Chiccorner confirme son ambition d’accompagner le développement de grandes enseignes internationales et à valoriser l’image du Maroc comme destination retail de référence. Le groupe s’appuie sur une stratégie fondée sur l’innovation, la proximité client et l’excellence opérationnelle, contribuant à la modernisation du paysage commercial national.

S.L.