Alcott fait son entrée au Maroc avec l’ouverture d’un premier magasin au Morocco Mall

Le groupe Chiccorner annonce l’arrivée de la marque italienne Alcott au Maroc avec l’ouverture de son premier magasin au rez-de-chaussée du Morocco Mall. Cette implantation marque un tournant dans l’univers du prêt-à-porter au Maroc, en introduisant une enseigne qui incarne un style actuel, accessible et responsable.

«Nous sommes fiers d’introduire Alcott au Maroc, une marque qui allie mode, créativité et responsabilité. Avec cette première boutique au Morocco Mall, nous voulons offrir aux consommateurs marocains une expérience nouvelle, à la fois accessible et en phase avec les tendances internationales », déclare M. Adil Mamoumi, directeur général du groupe Chiccorner.

Née à Naples en 1990, Alcott s’est imposée comme une référence incontournable de la mode en Italie et bien au-delà. En moins de vingt ans, la marque s’est hissée parmi les acteurs majeurs du secteur grâce à une stratégie axée sur la réactivité aux tendances, l’accessibilité des prix et la diversité des collections. Elle fait aujourd’hui partie du Capri Group, un groupe italien qui a su bâtir une présence forte sur les marchés européens et internationaux.

Avec des collections actualisées chaque semaine, Alcott s’adresse aux jeunes et aux passionnés de mode qui souhaitent affirmer leur personnalité. Ses pièces, modernes et originales, reflètent une vision inclusive où chacun peut trouver des vêtements à son image, tout en profitant d’un excellent rapport qualité-prix.

L’innovation et la durabilité constituent deux piliers du développement d’Alcott. La marque met en avant une production respectueuse de l’environnement, en privilégiant des tissus biologiques, des processus certifiés et une politique active de réduction de son empreinte carbone. Cette démarche responsable témoigne de la volonté du Capri Group d’allier mode, innovation et engagement sociétal.

Le nouveau magasin Alcott du Morocco Mall plonge les visiteurs dans un univers résolument contemporain. L’aménagement moderne et épuré a été conçu pour offrir un parcours fluide et intuitif, où chaque collection est mise en valeur par des présentations soignées et un éclairage subtil. Des écrans LED et des espaces interactifs viennent renforcer cette ambiance dynamique, en offrant aux clients une expérience connectée et immersive. Chaque détail a été imaginé pour créer un environnement inspirant et convivial, en parfaite adéquation avec l’ADN jeune et innovant de la marque.