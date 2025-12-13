La Région de l’Oriental accueille la 7ème édition du Forum MEET the Lead

La Région de l’Oriental accueille, les 19 et 20 décembre 2025, la septième édition du Forum MEET the Lead, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cet événement constitue aujourd’hui une référence nationale et continentale dans les domaines du numérique, de l’innovation, du développement territorial et de la régionalisation avancée. La septième édition se tiendra sous le thème : « La régionalisation avancée et la gouvernance territoriale : vers un développement durable et équitable »

Cette édition intervient dans un contexte mondial marqué par l’accélération des mutations et la complexité des défis. Elle appelle à repenser les modèles de production, les marchés du travail, les chaînes de valeur et l’innovation, tout en renforçant le rôle stratégique des régions dans le développement global.

Chaque année, MEET the Lead réunit des institutions gouvernementales, des entreprises nationales et internationales, des experts, des jeunes entrepreneurs et des chercheurs autour d’enjeux majeurs, afin de proposer des solutions concrètes et de construire l’avenir.

Pourquoi la Région de l’Oriental ?La Région de l’Oriental est devenue, depuis le lancement en 2003 à Oujda de l’initiative royale pour la régionalisation avancée, un modèle de transformation structurelle.

Plus de 100 milliards de dirhams y ont été investis dans des projets, notamment :

 Pôles industriels

 Plates-formes logistiques

 Zones d’activités économiques

 Projet d’aménagement de Marchica

 Infrastructures modernes

 Port Nador West Med

Ces réalisations ont permis l’émergence d’un pôle régional dynamique dans les secteurs de l’industrie, du transport et de la logistique, de l’agriculture durable, du tourisme et de l’innovation.

Programme de la 7ᵉ édition

1. Espace Job Day – Journée dédiée à l’orientation des jeunes

Un espace de rencontre entre les jeunes et les responsables RH de grandes entreprises venues de :

✔ Casablanca

✔ Oujda

✔ Berkane

✔ Nador

✔ et d’autres villes du Royaume

Le Job Day comprendra :

 Séances d’orientation individuelles

 Ateliers de simulation d’entretiens

 Conseils professionnels

 Opportunités de stages et d’emploi

Intervenants du Job Day

 Pr. Najib Hammouti, Deputy Director – Africa Initiative, UM6P

 Mme Siham Alaoui, experte en Talent Management & HR Strategy

2. Hackathon Régional – Young Leaders Hackathon

Un hackathon dédié à la créativité des jeunes pour développer des solutions numériques dans les domaines suivants :

 Intelligence artificielle

 Services publics intelligents

 Emploi et inclusion économique

 Transition écologique

Avec la participation de :

 ENABEL, Agence belge de développement

 Entreprises et institutions de Casablanca et de la Région de l’Oriental

Trois équipes gagnantes seront primées lors de la cérémonie officielle.

3. Africa Impact Awards – Pour la première fois à Oujda

MEET the Lead accueille pour la première fois ces prestigieuses distinctions continentales qui célèbrent :

 Les initiatives à fort impact

 Les projets innovants

 Les leaders du changement en Afrique

La liste des nominés dans la catégorie Education, Jeunesse & Inclusion Sociale a été annoncée ;

un seul lauréat sera retenu lors de la cérémonie.

4. Les intervenants de cette 7ᵉ édition

La septième édition rassemblera des personnalités nationales et internationales représentant :

 Institutions publiques

 Corps diplomatique

 Grandes entreprises

 Experts en innovation, leadership et développement

Parmi eux :

 Ryad Mezzour – Ministre de l’Industrie et du Commerce

 Anwar Alaoui Ismaïli – Directeur Général de Maroc PME

 Dabeh M. Varpilah – Sénatrice du sénat du Liberia, représentante du Grand Cape, Mount country et présidente de la commission de la santé

 Djiba Diakité – Ministre Directeur de Cabinet à la Présidence de la République de Guinée

 Marlee Yekeh Boakai – Fondatrice d’AWOCH

 Jaoued Boussakouran – Directeur Général, APOSTROPHE Influence

 Hicham Hannioui – Country Manager, LEONI Morocco

 Saida Belouali – Fondatrice et Présidente d’AfriqAI

 Sanaa Iffach – Entrepreneure Nouvelles Technologies

 Yahya El Mir – Fondateur et Président, Ziwig Biotech

 Chakib El Oudghiri – Directeur de la cimenterie d’oujda

 Redouane Dinar – Directeur Général, Majal Berkane

 Pr. Najib Hammouti – Deputy Director Africa Initiative – UM6P

 Abdelatif Benazzi – Ancien capitaine de l’équipe de France de rugby, Dirigeant sportif et ambassadeur international du sport

Ces intervenants enrichiront l’événement à travers conférences, panels et discussions stratégiques autour de l’innovation, du digital, de la gouvernance et du développement durable

5. Partenaires et Sponsors Officiels

Gold Sponsors

 CIH Bank

 LafargeHolcim Maroc

 COSUMAR

Partenaires Stratégiques

 ENABEL

 Maroc PME PRO

 Entreprises nationales et internationales multisectorielles

6. Retour sur l’édition précédente

La 6ᵉ édition avait enregistré :

 1 860 participants

 10 nationalités

 20 intervenants

 100 partenaires

 Participation de 50 coopératives et startups

 Sacre de 3 projets IA, dont un venant du Burkina Faso

 Des ateliers dédiés à 80 femmes de coopératives

Ces résultats confirment la place de MEET the Lead comme le plus grand événement régional dédié à l’innovation et à l’inclusion des jeunes.