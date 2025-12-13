La Région de l’Oriental accueille la 7ème édition du Forum MEET the Lead
La Région de l’Oriental accueille, les 19 et 20 décembre 2025, la septième édition du Forum MEET the Lead, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Cet événement constitue aujourd’hui une référence nationale et continentale dans les domaines du numérique, de l’innovation, du développement territorial et de la régionalisation avancée. La septième édition se tiendra sous le thème : « La régionalisation avancée et la gouvernance territoriale : vers un développement durable et équitable »
Cette édition intervient dans un contexte mondial marqué par l’accélération des mutations et la complexité des défis. Elle appelle à repenser les modèles de production, les marchés du travail, les chaînes de valeur et l’innovation, tout en renforçant le rôle stratégique des régions dans le développement global.
Chaque année, MEET the Lead réunit des institutions gouvernementales, des entreprises nationales et internationales, des experts, des jeunes entrepreneurs et des chercheurs autour d’enjeux majeurs, afin de proposer des solutions concrètes et de construire l’avenir.
Pourquoi la Région de l’Oriental ?La Région de l’Oriental est devenue, depuis le lancement en 2003 à Oujda de l’initiative royale pour la régionalisation avancée, un modèle de transformation structurelle.
Plus de 100 milliards de dirhams y ont été investis dans des projets, notamment :
Pôles industriels
Plates-formes logistiques
Zones d’activités économiques
Projet d’aménagement de Marchica
Infrastructures modernes
Port Nador West Med
Ces réalisations ont permis l’émergence d’un pôle régional dynamique dans les secteurs de l’industrie, du transport et de la logistique, de l’agriculture durable, du tourisme et de l’innovation.
Programme de la 7ᵉ édition
1. Espace Job Day – Journée dédiée à l’orientation des jeunes
Un espace de rencontre entre les jeunes et les responsables RH de grandes entreprises venues de :
✔ Casablanca
✔ Oujda
✔ Berkane
✔ Nador
✔ et d’autres villes du Royaume
Le Job Day comprendra :
Séances d’orientation individuelles
Ateliers de simulation d’entretiens
Conseils professionnels
Opportunités de stages et d’emploi
Intervenants du Job Day
Pr. Najib Hammouti, Deputy Director – Africa Initiative, UM6P
Mme Siham Alaoui, experte en Talent Management & HR Strategy
2. Hackathon Régional – Young Leaders Hackathon
Un hackathon dédié à la créativité des jeunes pour développer des solutions numériques dans les domaines suivants :
Intelligence artificielle
Services publics intelligents
Emploi et inclusion économique
Transition écologique
Avec la participation de :
ENABEL, Agence belge de développement
Entreprises et institutions de Casablanca et de la Région de l’Oriental
Trois équipes gagnantes seront primées lors de la cérémonie officielle.
3. Africa Impact Awards – Pour la première fois à Oujda
MEET the Lead accueille pour la première fois ces prestigieuses distinctions continentales qui célèbrent :
Les initiatives à fort impact
Les projets innovants
Les leaders du changement en Afrique
La liste des nominés dans la catégorie Education, Jeunesse & Inclusion Sociale a été annoncée ;
un seul lauréat sera retenu lors de la cérémonie.
4. Les intervenants de cette 7ᵉ édition
La septième édition rassemblera des personnalités nationales et internationales représentant :
Institutions publiques
Corps diplomatique
Grandes entreprises
Experts en innovation, leadership et développement
Parmi eux :
Ryad Mezzour – Ministre de l’Industrie et du Commerce
Anwar Alaoui Ismaïli – Directeur Général de Maroc PME
Dabeh M. Varpilah – Sénatrice du sénat du Liberia, représentante du Grand Cape, Mount country et présidente de la commission de la santé
Djiba Diakité – Ministre Directeur de Cabinet à la Présidence de la République de Guinée
Marlee Yekeh Boakai – Fondatrice d’AWOCH
Jaoued Boussakouran – Directeur Général, APOSTROPHE Influence
Hicham Hannioui – Country Manager, LEONI Morocco
Saida Belouali – Fondatrice et Présidente d’AfriqAI
Sanaa Iffach – Entrepreneure Nouvelles Technologies
Yahya El Mir – Fondateur et Président, Ziwig Biotech
Chakib El Oudghiri – Directeur de la cimenterie d’oujda
Redouane Dinar – Directeur Général, Majal Berkane
Pr. Najib Hammouti – Deputy Director Africa Initiative – UM6P
Abdelatif Benazzi – Ancien capitaine de l’équipe de France de rugby, Dirigeant sportif et ambassadeur international du sport
Ces intervenants enrichiront l’événement à travers conférences, panels et discussions stratégiques autour de l’innovation, du digital, de la gouvernance et du développement durable
5. Partenaires et Sponsors Officiels
Gold Sponsors
CIH Bank
LafargeHolcim Maroc
COSUMAR
Partenaires Stratégiques
ENABEL
Maroc PME PRO
Entreprises nationales et internationales multisectorielles
6. Retour sur l’édition précédente
La 6ᵉ édition avait enregistré :
1 860 participants
10 nationalités
20 intervenants
100 partenaires
Participation de 50 coopératives et startups
Sacre de 3 projets IA, dont un venant du Burkina Faso
Des ateliers dédiés à 80 femmes de coopératives
Ces résultats confirment la place de MEET the Lead comme le plus grand événement régional dédié à l’innovation et à l’inclusion des jeunes.