3i annonce l’acquisition, par Evernex, de l’entreprise marocaine Sunrise Technologies

3i Group plc (« 3i ») a le plaisir d’annoncer l’acquisition par Evernex leader mondial de la maintenance de data centers, de l’entreprise marocaine Sunrise Technologies, reconnue pour son expertise technique avancée sur les systèmes de stockage IBM et les technologies de virtualisation telles que VMware.

Cette opération stratégique renforce de manière significative le dispositif d’Evernex au Maroc et accélère le développement de son hub régional.

Le Maroc accueille aujourd’hui l’un des trois Centres de Services Partagés (CSP) mondiaux d’Evernex, aux côtés du Brésil et de la Malaisie. Depuis 2022, ce hub constitue un pilier essentiel de la croissance et du déploiement international de l’entreprise.

L’intégration de Sunrise permettra de consolider les équipes locales de service desk et d’ingénierie, d’élargir le portefeuille technologique et de renforcer la capacité du groupe à fournir des services de maintenance premium.

Cette acquisition, la huitième depuis l’investissement de 3i dans Evernex en octobre 2019, enrichit considérablement l’offre du groupe. L’expertise pointue de Sunrise dans les infrastructures critiques complexes s’aligne parfaitement avec la stratégie d’Evernex, centrée sur la fiabilité, la durabilité et l’excellence opérationnelle pour le cycle de vie complet des équipements IT.

Evernex Maroc : 13 ans d’expertise, formation et ambition internationale

Depuis 2013, sous la direction de Mohamed Bella, Deputy CEO, et de Mounsef Ben Haddouch, VP Global Sales Excellence & MD Afrique, Evernex Maroc s’est imposé comme un acteur incontournable en Afrique, fournissant des solutions de maintenance IT de pointe aux secteurs clés de l’économie. L’entreprise se distingue également par son engagement dans la formation des jeunes talents via l’Evernex Sales Academy, qui a déjà formé plus de 100 diplômés, dont plusieurs ont depuis intégré des postes stratégiques à l’international.

Fort d’une expertise technique reconnue et d’une approche client personnalisée, Evernex Maroc a franchi une nouvelle étape cette année avec le renforcement de son centre de services partagés. Cette infrastructure regroupe désormais des équipes spécialisées (Digital Factory, Help Desk, administration des ventes) et vise à soutenir le déploiement des services et la présence internationale du groupe sur plusieurs continents.

Des perspectives de leadership renforcées

« Nous sommes ravis d’accueillir Sunrise Technologies au sein d’Evernex. Le Maroc est un marché clé pour nous, à la fois centre opérationnel stratégique et marché DCM en croissance. L’expertise technique, l’implantation locale et les solides relations clients de Sunrise nous permettront de renforcer notre capacité à offrir des services fiables et premium dans la région EMEA », a déclaré Stanislas Pilot, PDG d’Evernex.

Mohamed Bella, Deputy CEO d’Evernex, souligne :

« Cette acquisition apporte une véritable valeur ajoutée à notre offre de services. En intégrant les compétences de Sunrise Technologies, nous renforçons nos capacités techniques tout en consolidant notre position de leadership sur la région MEA (Moyen-Orient et Afrique). C’est un levier puissant qui nous permettra d’accompagner plus efficacement nos clients régionaux face à la complexité croissante de leurs infrastructures IT.»

Marc Ohayon, Associé et Co-Responsable du Private Equity France chez 3i, a ajouté :

« Cette acquisition renforce le leadership d’Evernex en Afrique du Nord et s’aligne parfaitement avec notre stratégie de construction d’une plateforme mondiale intégrée pour la maintenance des data centers. La réputation d’excellence et le savoir-faire technique approfondi de Sunrise renforceront les capacités d’Evernex et soutiendront la croissance continue dans une région clé pour l’entreprise. »