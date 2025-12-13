Mobilité électrique: Stellantis Maroc et Al Amana Microfinance signent un partenariat

Stellantis Maroc et Al Amana Microfinance, leader national de la microfinance, annoncent la signature d’un partenariat visant à faciliter l’accès à la mobilité électrique et à renforcer le financement des Très Petites Entreprises (TPE), notamment celles opérant dans la livraison, la logistique urbaine et les services de proximité.

Cette initiative, axée sur le tricycle électrique FIAT TRIS, propose une solution de financement TPE complète, simple et rapide, avec un déblocage direct au profit du réseau agréé Stellantis. L’objectif est double : accélérer la transition vers une mobilité propre et soutenir la création ou l’expansion d’activités génératrices de revenus, essentielles à la dynamique économique locale.

En conjuguant leurs expertises industrielles et financières, Stellantis Maroc et Al Amana Microfinance entendent offrir aux micro-entrepreneurs une alternative accessible, économique et parfaitement adaptée aux défis du dernier kilomètre. Le FIAT TRIS, 100% électrique et sans émission, constitue une réponse concrète aux besoins des professionnels de la livraison, des artisans et des prestataires urbains.

« Cette collaboration illustre notre volonté de conjuguer innovation, inclusion et durabilité. Grâce à Al Amana, nous ouvrons un nouveau chapitre de la mobilité accessible au Maroc — une mobilité qui crée de la valeur économique tout en respectant l’environnement », déclare Yves Peyrot Des Gachons, Directeur Général de Stellantis Maroc.

Présente dans plus de 600 agences à travers le Royaume, Al Amana Microfinance joue depuis plus de vingt ans un rôle déterminant dans le financement, l’accompagnement et la structuration des TPE, en facilitant l’accès au crédit pour les populations non bancarisées et les entrepreneurs des zones rurales, périurbaines et urbaines. Ce partenariat avec Stellantis renforce cette mission en intégrant une dimension nouvelle : soutenir la modernisation et la professionnalisation des micro-entrepreneurs grâce à la mobilité électrique.

« Avec Stellantis Maroc, nous partageons une même conviction : la mobilité est un levier d’autonomie, de compétitivité et d’inclusion. En soutenant l’accès au FIAT TRIS, nous permettons à des milliers de TPE d’améliorer leur productivité, de diversifier leurs services et de participer activement à la transition verte du pays », souligne Youssef Bencheqroun, Directeur Général de Al Amana Microfinance.

Ce partenariat s’inscrit dans la vision du Maroc pour une économie plus durable et inclusive, en parfaite cohérence avec les objectifs de développement durable et la stratégie nationale d’électrification des transports.

Il représente une étape majeure pour démocratiser l’accès à une mobilité professionnelle moderne tout en dynamisant le tissu entrepreneurial marocain.