Kia frappe fort avec son tout nouveau pick-up Tasman

Kia Maroc a levé le voile en avant-première sur le Tasman, un pick-up qui marque une nouvelle étape dans la stratégie de la marque au Maroc et qui arrive à un moment où le segment connaît une forte accélération.

Le marché national des pick-up, aujourd’hui autour de 7500 ventes, pourrait dépasser les 13 000 unités dans les prochaines années grâce à la demande croissante des entreprises du BTP, de la logistique et de l’industrie. Cédric Veau, Directeur Général de BaMotors Maroc, rappelle que Kia a déjà gagné la confiance de nombreuses sociétés avec le Sportage, la Picanto ou le K2500 et que l’arrivée du Tasman vient compléter une offre utilitaire en pleine montée en puissance.

Le Tasman se présente avec un design entièrement nouveau, fruit d’un développement mené avec la division militaire de Kia. Cette collaboration se ressent dans le châssis renforcé, la plateforme haute performance et l’architecture pensée pour affronter les terrains difficiles. Avec ses 5,41 mètres de longueur, son empattement de 3,27 mètres et une hauteur proche de 1,92 mètre, il s’impose comme le pick-up le plus spacieux de son segment au Maroc, une stature qui annonce clairement ses intentions.

À l’intérieur, Kia a opté pour une approche moderne et intuitive. Selon les versions, le Tasman peut accueillir jusqu’à trois écrans, dont un tableau de bord numérique de 12,3 pouces et un écran central de la même taille, tandis qu’un module séparé gère la climatisation. Les espaces de rangement ont été particulièrement soignés avec notamment une banquette arrière escamotable, un détail très recherché par les professionnels qui souhaitent tirer le maximum de chaque centimètre de l’habitacle.

Le Tasman affiche des capacités rarement vues sur le marché marocain. Le volume de chargement atteint 1336 litres, la charge utile grimpe à une tonne et la capacité de remorquage s’étend à 3,5 tonnes. Sous le capot, le moteur diesel 2,0 litres développe 210 chevaux et 441 Nm de couple, associé soit à une boîte manuelle à six rapports, soit à une boîte automatique à huit rapports, une combinaison qui vise à offrir robustesse et polyvalence.

Kia propose également un niveau de personnalisation inhabituel dans la catégorie avec jusqu’à quinze options possibles selon les finitions et deux couleurs exclusives au lancement mondial, le Denim Blue et le Beige militaire. L’équipement se montre lui aussi généreux avec notamment un frein de parking électrique avec fonction auto-hold, la compatibilité Android Auto et Apple CarPlay sans fil, des aides à la conduite avancées sur les versions automatiques, un volant à palettes et une roue de secours en aluminium fournie de série.

La gamme marocaine du Tasman se compose de quatre versions en double cabine 4×4. Les prix débutent à 378 900 dirhams pour la finition Active et atteignent 628 500 dirhams pour la version X-Pro. Les commandes s’ouvrent le 20 décembre tandis qu’une version simple cabine rejoindra l’offre en 2025 afin de répondre à un public encore plus large.

Avec ce lancement, Kia confirme son objectif de devenir un acteur incontournable du marché des pick-up professionnels au Maroc, un segment où les besoins évoluent rapidement et où le Tasman semble avoir toutes les cartes pour trouver sa place.

El Mehdi Allabouch