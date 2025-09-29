Doctorat appliqué. Mohammed Ouazzani Jamil : ‘‘Une recherche utile, tournée vers l’impact’’

Mohammed Ouazzani Jamil

Vice-président de l’UPF et doyen de la Faculté des sciences de l’ingénieur

Face aux mutations rapides du marché de l’emploi et aux défis de la mondialisation, l’UPF mise sur l’innovation pédagogique, l’internationalisation et la recherche appliquée pour former des diplômés compétitifs. Mohammed Ouazzani Jamil, vice-président de l’UPF et doyen de la Faculté des sciences de l’ingénieur, indique qu’avec la digitalisation des programmes, les partenariats stratégiques avec le monde professionnel et le développement de filières émergentes, l’établissement se positionne comme un acteur clé du rayonnement académique et socio-économique du Maroc.

Comment l’UPF adapte-t-elle ses bachelors, masters et doctorats aux mutations globales pour garantir la compétitivité de ses diplômés ?

L’Université Privée de Fès a placé l’adaptation de ses programmes académiques au cœur de sa stratégie. Les licences, bachelors, masters et doctorats sont conçus de manière à répondre aux évolutions rapides du marché du travail et aux standards internationaux. Chaque cursus combine une solide base académique, des compétences transversales et une ouverture sur l’innovation.

Les étudiants sont ainsi formés à maîtriser les langues étrangères, à développer leurs soft skills, à utiliser les outils numériques les plus récents et à cultiver un esprit critique et entrepreneurial. Cette approche permet aux diplômés d’évoluer avec aisance dans des environnements locaux et internationaux, en conservant un haut niveau de compétitivité.

Quels sont les mécanismes mis en place par l’UPF pour assurer une meilleure insertion professionnelle des étudiants, notamment dans les filières émergentes ?

L’université a mis en place un service Relations-Entreprises qui accompagne les étudiants tout au long de leur parcours à travers des ateliers de préparation aux entretiens, des conseils pour la rédaction de CV et un suivi individualisé. Les stages obligatoires, intégrés dès les premières années, garantissent une immersion progressive dans le monde professionnel.

L’UPF entretient également des partenariats solides avec les entreprises, les administrations publiques et les organisations internationales, afin d’offrir aux étudiants un accès privilégié aux opportunités d’emploi. Les programmes de mentorat, qui mettent en relation les étudiants avec des experts et des anciens diplômés, renforcent cet accompagnement. Par ailleurs, l’université encourage fortement l’entrepreneuriat en proposant un incubateur, des programmes d’accompagnement et des concours d’innovation. Cette dynamique profite particulièrement aux filières émergentes telles que la fintech, les technologies vertes ou encore l’ingénierie numérique.

Quelles sont les filières les plus en vogue pour cette rentrée ?

La rentrée 2025 se distingue par un intérêt marqué des étudiants pour certaines filières stratégiques. L’architecture et l’ingénierie, notamment des filières telles que Génie informatique, Génie Civil, Génie des Energies Renouvelables et Système Energétique, ainsi que l’Ingénierie Automobile, Avionique et Robotique, connaissent un engouement croissant.

Les sciences de la santé, telles que la Médecine dentaire et les Sciences infirmières, occupent une place de choix en raison de la demande nationale et des besoins liés à l’évolution des systèmes de soins.

Le Management et le Marketing digital attirent également de nombreux étudiants dans un contexte de transformation numérique des entreprises. Enfin, les Sciences politiques et juridiques suscitent un intérêt particulier, portées par le rôle grandissant du Maroc sur la scène régionale et mondiale.

L’université mise-t-elle sur les doctorats appliqués et les partenariats de recherche avec le secteur privé ou les institutions publiques pour relier la recherche académique aux besoins du pays ?

La recherche scientifique à l’UPF s’oriente résolument vers l’application concrète et l’innovation utile. L’université a choisi de privilégier des doctorats appliqués qui permettent de traiter des problématiques en lien direct avec les besoins du pays et du continent. Les thématiques abordées couvrent la transition énergétique, la digitalisation des services, les innovations médicales, l’urbanisme durable ou encore la modernisation de l’agriculture grâce aux technologies.

Les laboratoires de recherche de l’UPF collaborent régulièrement avec le secteur privé, les startups et les institutions publiques, afin de transformer les résultats académiques en solutions concrètes. Ce modèle de recherche appliquée renforce l’impact socio-économique de l’université et fait d’elle un acteur clé du développement.

Quels sont les axes prioritaires de l’UPF en matière de coopération internationale ?

La coopération internationale est l’un des leviers majeurs de développement de l’UPF. L’université entretient des accords de partenariat avec des établissements de référence en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et en Afrique. Ces coopérations permettent la mobilité étudiante et professorale, favorisent les doubles diplomations et soutiennent la recherche conjointe sur des thématiques globales comme le climat, la santé ou le développement durable.

L’UPF s’inscrit également dans une logique de rayonnement régional en se positionnant comme un hub académique africain attractif pour les étudiants et les chercheurs internationaux. Elle contribue ainsi à renforcer le rôle du Maroc comme carrefour de savoir et de coopération entre le Nord et le Sud.

Quelle place occupe la digitalisation et l’innovation pédagogique dans vos programmes ?

La digitalisation et l’innovation pédagogique constituent des piliers stratégiques pour l’UPF. L’université a investi dans des plateformes d’apprentissage en ligne, des bibliothèques numériques et des laboratoires connectés, permettant aux étudiants d’accéder à un environnement technologique moderne.

La pédagogie privilégie des approches actives comme les classes inversées, l’hybridation des cours, les projets collaboratifs et le learning by doing. Les étudiants sont ainsi placés dans des situations concrètes, proches du monde professionnel, grâce notamment aux fab labs et aux simulateurs numériques. Cette orientation permet de former des diplômés agiles, créatifs et capables de s’adapter à un monde en mutation permanente, où l’apprentissage continu devient une compétence essentielle.

Maryem Ouazzani / Les Inspirations ÉCO