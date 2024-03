Les Business Days 2024 de l’UPF : plongée dans l’avenir professionnel des étudiants (VIDEO)

Jusqu’au 8 mars, les « Business days 2024 » de l’UPF permettent aux étudiants de se projeter dans leur avenir professionnel. Outre des tables rondes d’experts, la journée inaugurale a exploré l’impact des nouvelles technologies sur la supply chain.

L’innovation et l’entrepreneuriat sont à l’honneur, depuis mercredi 6 mars, à la Fès business school de l’Université privée de Fès (UPF). L’établissement accueille, en effet, jusqu’au 8 mars, sa très attendue édition 2024 des « Business days », un rendez-vous désormais incontournable pour les étudiants désireux de se projeter dans le monde professionnel de demain.

Placés sous la thématique « Innover et entreprendre : Façonner l’avenir ensemble », ces trois jours, riches en activités, constituent une occasion unique pour les futurs diplômés de s’immerger dans un univers stimulant, fait de rencontres de haut niveau, d’échanges d’experts et de découvertes professionnelles inspirantes. Dès mercredi, les premiers panels et ateliers ont permis aux participants de décrypter les grandes tendances influençant leurs filières d’études.

Objectif : les préparer efficacement aux défis de demain et développer les compétences recherchées par les entreprises innovantes. Lors de la cérémonie d’ouverture, Mohammed Aziz Lahlou, président de l’UPF, a souligné l’importance stratégique de cette édition 2024 des Business days pour l’UPF.

« Cette rencontre représente un rendez-vous phare pour notre établissement et nos étudiants, a déclaré le président. À travers les différents panels, ateliers et activités programmés durant ces trois jours, nous souhaitons leur offrir une immersion de très haut niveau dans les enjeux, les défis et les opportunités qui jalonnent leurs futurs parcours professionnels ».

Lahlou a insisté sur la dimension avant-gardiste des thématiques abordées, à l’image de cette journée inaugurale consacrée à l’innovation dans la supply chain.

Immersion de l’Innovation dans la Supply Chain

La première journée a donné le ton, avec une table ronde sur le thème « Innovation et agilité dans la supply chain : Vers une excellence opérationnelle ». Réunissant des experts reconnus du secteur, cette session a permis d’explorer en profondeur comment les innovations technologiques de pointe, comme l’automatisation et l’intelligence artificielle, combinées à des stratégies agiles, transforment en profondeur la gestion des chaînes d’approvisionnement et de la logistique.

Les échanges ont mis en lumière les multiples bénéfices de ces évolutions, que ce soit en termes d’optimisation des opérations, de réduction des coûts, d’amélioration de la satisfaction client ou encore de développement durable de la supply chain. Une immersion de haut vol dans ces thématiques d’avenir, permettant aux étudiants de mieux appréhender les compétences et l’état d’esprit requis pour exceller dans ce secteur stratégique en pleine mutation. Que ce soit au travers de simulations grandeur nature, d’interventions de spécialistes reconnus ou de mises en situation concrètes, les « Business days 2024 » s’annoncent comme une expérience immersive et formatrice pour tous les étudiants désireux de se démarquer sur un marché de l’emploi ultra-compétitif.

Mehdi Idrissi / Les Inspirations ÉCO