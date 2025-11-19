Marrakech: l’Université Cadi Ayyad inaugure une exposition internationale inédite

Le vendredi 28 novembre à 10h30, l’Université Cadi Ayyad (UCA– Marrakech) inaugure une exposition internationale inédite qui raconte, pour tous les publics, l’épopée de la vie – des premiers microbes aux premiers hominidés – et révèle l’Afrique comme une « fenêtre exceptionnelle » sur nos débuts.

L’exposition est accessible gratuitement, en jours et heures ouvrables, et propose des visites guidées pour les publics scolaires et universitaires. Elle se tient à la Cité des Langues et des Cultures (UCA) jusqu’au 28 février 2026.

Un récit scientifique, visuel et accessible

Le parcours relie géologie, biodiversité et évolution pour expliquer comment la planète et la biosphère se sont co-transformées. Les découvertes issues de terrains africains (Maroc, Gabon, Mauritanie, Namibie, etc.) sont mises à la portée du grand public à Marrakech.

Une exposition pour tout public

Cette exposition propose une expérience immersive et pédagogique pour tous les publics : familles et grand public avec des horaires larges et des médiations régulières, scolaires avec visites guidées, fiches et ateliers, étudiants et chercheurs avec conférences, rencontres d’experts. Elle offre aussi un fort potentiel pour les médias et créateurs de contenus grâce à ses dispositifs visuels.

Informations pratiques

• Lieu : Cité des Langues et des Cultures, Université Cadi Ayyad, Marrakech

• Inauguration : vendredi 28 novembre 2025, 10h30

• Période : 28 novembre 2025 → 28 février 2026

• Accès : gratuit (jours et heures ouvrables)

• Visites guidées : dédiées aux publics scolaires et universitaires