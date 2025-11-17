Devises vs Dirham : les cours du lundi 17 novembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 17 novembre 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2248 – 11,8828

1 DOLLAR U.S.A. 8,8039 – 10,2315

1 DOLLAR CANADIEN 6,2799 – 7,2983

1 LIVRE STERLING 11,598 – 13,478

1 LIVRE GIBRALTAR 11,598 – 13,478

1 FRANC SUISSE 11,091 – 12,889

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3476 – 2,7282

1 DINAR KOWEITIEN 28,7 – 33,354

1 DIRHAM E.A.U. 2,397 – 2,7856

1 RIYAL QATARI 2,4151 – 2,8067

1 DINAR BAHREINI 23,353 – 27,139

100 YENS JAPONAIS 5,6924 – 6,6154

1 RIYAL OMANI 22,867 – 26,575