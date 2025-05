Banque Populaire et Mastercard lancent la carte Mastercard Platinum, une solution de paiement premium destinée aux particuliers au Maroc.

La Banque Populaire, en collaboration avec Mastercard, a lancé la carte Mastercard Platinum, une

solution de paiement Premium qui répondra aux besoins spécifiques de sa clientèle premium au

Maroc. Cette initiative stratégique représente une avancée significative dans l’offre bancaire de la

Banque Populaire. Grâce à cette collaboration, cette nouvelle carte allie les standards et avantages

de Mastercard, reconnus mondialement, avec l’accès à la plateforme Priceless.

Les titulaires de la carte bénéficieront également de nombreux avantages, allant des remises internationales, au confort des salons VIP des aéroports. Ils auront également accès à des services

de conciergerie dédiés, aux soins médicaux et services touristiques, ainsi qu’à des offres sur

mesure de grandes marques. La carte Mastercard Platinum allie praticité, sécurité et style de vie

haut de gamme, accompagnant ainsi le parcours financier de ses utilisateurs.

« Notre collaboration avec la Banque Populaire reflète notre vision commune : proposer des

solutions de paiement innovantes et sécurisées répondant aux attentes élevées des clients

premium. Alliant expertise mondiale et pertinence locale, la carte Mastercard Platinum vise à offrir

une expérience bancaire haut de gamme », a déclaré Bassem Gharsalli, Vice-président et Directeur

pays pour l’Afrique du Nord-Ouest chez Mastercard.

« Avec le lancement de la carte Mastercard Platinum, nous renforçons notre promesse d’offrir des

solutions financières exceptionnelles, adaptées aux aspirations de nos clients. Cette initiative

témoigne de notre volonté d’évoluer avec leurs besoins et de renforcer notre offre sur le marché marocain », a déclaré Idriss Bensmail, Directeur Général, en charge de la Banque Commerciale à la

Banque Centrale Populaire.

À travers ce partenariat, Mastercard et Banque Populaire réaffirment leur engagement à proposer

des produits bancaires Premium, alliant technologie de pointe et services à forte valeur ajoutée.