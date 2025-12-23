La Bourse de Casablanca débute la séance de ce mardi en baisse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en baisse mardi, son indice principal, le MASI, perdant 0,23% à 18.897,26 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, cédait 0,24% à 1.516,20 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, reculait de 0,22% à 1.267,65 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, repliait de 0,08% à 1.841,54 pts.

Lundi, le MASI avait clôturé à 18.941,74 pts.