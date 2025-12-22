La Bourse de Casablanca termine en légère hausse ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en légère hausse lundi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,02% à 18.941,74 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a perdu 0,43% à 1.519,81 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,26% à 1.270,46 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a progressé de 0,92% à 1.843,08 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont baissé respectivement de 0,30% à 17.665,65 pts et 0,20% à 16.220,65 pts.

S.L.