Economie
La Bourse de Casablanca démarre les échanges de ce lundi dans le vert
Par LeSiteinfo avec MAP
La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges dans le vert ce lundi, son indice principal, le MASI, avançant de 0,10% à 18.957,14 points (pts).
Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,11% à 1.527,98 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, reculait légèrement de 0,02% à 1.273,54 pts.
De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, affichait une hausse de 0,81% à 1.841,13 pts.
Vendredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,65%.
S.L.