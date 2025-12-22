Economie
Bourse de Casablanca : les tops et les flops de la journée
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la séance de lundi.
Plus fortes hausses :
– SGTM (+9,99% à 676,1 DH),
– SMI (+9,19% à 3.658 DH),
– Balima (+6% à 239,55 DH),
– Oulmès (+5,17% à 1.220 DH),
– Minière Touissit (+4,63% à 1.695 DH).
Plus fortes baisses :
– Microdata (-2,54% à 760 DH),
– Afma (-2,54% à 1.267 DH),
– Cash Plus (-2,5% à 310,05 DH),
– Wafa Assurances (-2,36% à 4.882 DH),
– Réalisations mécaniques (-2,21% à 487 DH).