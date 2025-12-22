Economie

Bourse de Casablanca : les tops et les flops de la journée

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)22 décembre 2025 - 17:03
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la séance de lundi.

Plus fortes hausses :

– SGTM (+9,99% à 676,1 DH),

– SMI (+9,19% à 3.658 DH),

– Balima (+6% à 239,55 DH),

– Oulmès (+5,17% à 1.220 DH),

– Minière Touissit (+4,63% à 1.695 DH).

Plus fortes baisses :

– Microdata (-2,54% à 760 DH),

– Afma (-2,54% à 1.267 DH),

– Cash Plus (-2,5% à 310,05 DH),

– Wafa Assurances (-2,36% à 4.882 DH),

– Réalisations mécaniques (-2,21% à 487 DH).



Mondial 2026: les dates, les horaires et les villes des trois premiers matchs des Lions
Lire l'article








Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)22 décembre 2025 - 17:03



Bouton retour en haut de la page