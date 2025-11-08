Les 500 Global 2025. Banques: Un new deal en marche

Classement «Les 500 Global 2025». Le secteur bancaire marocain a signé une année 2024 remarquable, portée par la baisse des taux directeurs et la reprise du crédit à l’investissement. Les dépôts ont progressé, la rentabilité s’est renforcée et la digitalisation s’est accélérée.

Attijariwafa bank reste le leader incontesté du marché, suivie de Banque Centrale Populaire (BCP), Bank of Africa, Saham Bank, Groupe Crédit Agricole du Maroc, CIH Bank, BMCI, Crédit du Maroc (CDM), Al Barid Bank, et CFG Bank.

Ces champions confirment la solidité du système bancaire national, reconnu pour sa résilience, son ancrage africain et sa capacité d’innovation.

L’enjeu désormais est d’accompagner la transition verte, l’inclusion financière et la transformation digitale, moteurs clés de la nouvelle phase de croissance du secteur.

S.R