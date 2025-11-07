Les 500 Global 2025. Chimie et plasturgie: Un virage stratégique vers l’industrie durable

Classement «Les 500 Global 2025». Le secteur de la chimie et de la plasturgie affiche une forte vitalité, stimulée par la reprise industrielle et la diversification des débouchés. Distra domine le classement avec un chiffre d’affaires de 1,11 MMDH, en hausse de 39%.

Derrière, Anna Détergent se distingue avec 745 MDH (+14,9%), suivie de Multisac à 633,9 MDH (+8,9%), portée par la demande en emballages industriels.

SNEP, quatrième, enregistre 633,3 MDH (-20,3%), tandis que Colorado recule légèrement à 605 MDH (-1%).

En queue de peloton, Sopc Sapel (-16,2%), CPCM (+1,8%), Ouafa Plastique (+49%), Maghreb Oxygène (+7,2%) et Hygienic Modern Industries concluent un classement marqué par de fortes disparités.

S.R