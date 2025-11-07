Bourse de Casablanca: le résumé de ce vendredi 7 novembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les principaux points de la séance boursière de vendredi :

– Le MASI a reculé de 0,71% à 19.268,4 points.

– Le secteur « Sociétés de portefeuilles – Holdings » (-2,16%) a enregistré le plus fort repli.

– Le secteur « Loisirs et hôtels » (+7,65%) a réalisé la plus forte progression.

– Les échanges ont atteint plus de 227,85 millions de dirhams.

– La capitalisation boursière s’est établie à 1.017,82 milliards de dirhams.

– Les plus forts replis ont été accusés par Minière Touissit (-9,99% à 1.839 DH), Maroc Leasing (-5,72% à 360,15 DH), Salafin (-4,01% à 575 DH), Involys (-4% à 235,2 DH) et Résidences Dar Saada (-3,33% à 174 DH).

– Les meilleures performances ont été signées par Risma (+7,65% à 419,9 DH), Auto Nejma (+5,98% à 4.875 DH), Microdata (+4,22% à 839 DH), AFMA (+3,49% à 1.335 DH) et Alliances (+2,47% à 618,1 DH).

S.L.