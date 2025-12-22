Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 22 décembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)22 décembre 2025 - 09:40
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 22 décembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2632 – 11,9274

1 DOLLAR U.S.A. 8,7495 – 10,1683

1 DOLLAR CANADIEN 6,3476 – 7,377

1 LIVRE STERLING 11,739 – 13,643

1 LIVRE GIBRALTAR 11,739 – 13,643

1 FRANC SUISSE 11,013 – 12,799

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3328 – 2,711

1 DINAR KOWEITIEN 28,468 – 33,084

1 DIRHAM E.A.U. 2,3822 – 2,7684

1 RIYAL QATARI 2,4002 – 2,7894

1 DINAR BAHREINI 23,208 – 26,972

100 YENS JAPONAIS 5,5574 – 6,4586

1 RIYAL OMANI 22,726 – 26,412

S.L.



Mondial 2026: les dates, les horaires et les villes des trois premiers matchs des Lions
Lire l'article








Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)22 décembre 2025 - 09:40



Bouton retour en haut de la page