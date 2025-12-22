Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 22 décembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 22 décembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2632 – 11,9274
1 DOLLAR U.S.A. 8,7495 – 10,1683
1 DOLLAR CANADIEN 6,3476 – 7,377
1 LIVRE STERLING 11,739 – 13,643
1 LIVRE GIBRALTAR 11,739 – 13,643
1 FRANC SUISSE 11,013 – 12,799
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3328 – 2,711
1 DINAR KOWEITIEN 28,468 – 33,084
1 DIRHAM E.A.U. 2,3822 – 2,7684
1 RIYAL QATARI 2,4002 – 2,7894
1 DINAR BAHREINI 23,208 – 26,972
100 YENS JAPONAIS 5,5574 – 6,4586
1 RIYAL OMANI 22,726 – 26,412
