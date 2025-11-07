Les 500 Global 2025. Santé et pharma: Les industriels marocains en ordre de marche

Classement «Les 500 Global 2025». Le secteur médical marocain poursuit sa croissance, soutenu par la montée en puissance de l’industrie pharmaceutique et l’élargissement de l’offre de soins.

Sothema reste le leader incontesté avec un chiffre d’affaires de 2,81 MMDH (+13,1%), porté par la forte demande en produits hospitaliers et exportations. Maphar confirme sa relance avec 1,94 MMDH (+26,4%), suivie de L’Oréal Maroc, en progression de 8,1%.

Sanofi-Aventis Maroc recule légèrement à 1,13 MMDH, tandis que S.P.R. Logistics et Promopharm maintiennent une croissance solide.

Viennent ensuite, Zenith Pharma et Laboratoires Afric Phar qui affichent de fortes hausses, traduisant la vigueur du tissu industriel local. Enfin, Promamec clôt le top 10, confirmant la diversité et la résilience d’un secteur en pleine mutation.

S.R