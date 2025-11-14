5G : un démarrage fulgurant au Maroc… et déjà un record mondial !

Quelques jours après le déploiement national de la 5G, les résultats obtenus dépassent de très loin les attentes. C’est même un record mondial de lancement, souffle-t-on de sources informées. On obtient, par ailleurs, des premiers chiffres qui confirment ce constat.

D’abord, le réseau national de la 5G enregistre, en une semaine, 7 millions de terminaux 5G activés, avec plus de 6.000 stations de base opérationnelles allumées et ce, sur 60 villes couvertes jusqu’à présent.

Et il n’est pas question de s’arrêter en si bon chemin, semblent penser le secteur, puisqu’en termes de perspectives, il est prévu d’atteindre les 8.200 stations de base opérationnelles d’ici à fin décembre prochain.

Du côté des opérateurs, 100 offres commerciales sont aujourd’hui disponibles. Dans la branche du prépayé, le secteur constate une évolution de 120% au niveau de l’offre. Exemple : pour 50 DH, auparavant, le client accédait à 5 Go de débit. Aujourd’hui, pour le même prix, il a droit à 11 Giga Octets. Soulignons que cette évolution vaut aussi bien pour la 4G que la 5G, nous souligne-t-on.

S’agissant du Post-payé, le volume de débit a progressé de 20%, avec un maintien du prix, sachant que quelques offres intègrent également du contenu multimédia.