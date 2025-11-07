Orange Maroc allume la 5G : une nouvelle ère numérique démarre

L’attente est terminée. Orange Maroc vient d’officialiser le lancement de la 5G sur le territoire national, marquant une nouvelle étape dans la transformation numérique du Royaume.

Plus qu’un simple saut technologique, l’opérateur présente cette innovation comme une véritable révolution du quotidien, tant pour les particuliers que pour les entreprises.

« La 5G, c’est une nouvelle façon de vivre, de travailler et de partager », souligne Orange Maroc dans un communiqué. Avec cette technologie, les appels vidéo gagnent en fluidité, le streaming devient instantané, le gaming plus immersif, et les objets connectés réagissent sans latence.

Le déploiement débute fort : plus d’une centaine de villes marocaines sont déjà couvertes, avec une extension progressive prévue sur l’ensemble du territoire. Pour en profiter, il suffit de disposer d’un smartphone compatible 5G.

Orange accompagne cette transition avec des offres adaptées à tous les usages, qu’il s’agisse de particuliers avides de haut débit ou d’entreprises en quête de performance.

La 5G ouvre aussi un nouveau champ d’opportunités pour le tissu économique. Grâce à sa connectivité ultrarapide et stable, elle favorise la collaboration en temps réel, l’automatisation des processus et le pilotage à distance des machines ou véhicules. « Les entreprises gagnent en agilité, en compétitivité et en capacité d’innovation », explique l’opérateur.

Soucieuse de concilier performance et responsabilité, Orange Maroc souligne que sa 5G consomme moins d’énergie que la 4G, tout en offrant une qualité de connexion supérieure. L’entreprise revendique un modèle de développement technologique respectueux de l’environnement.

Depuis le premier appel GSM au Maroc, Orange n’a cessé d’accompagner les grandes avancées technologiques du pays — 4G, fibre optique, cloud souverain ou data centers. Avec plus de 12.000 km de fibre reliant Tanger à Dakhla et plus de 100 milliards de dirhams investis depuis sa création, l’opérateur s’impose comme un acteur central de la connectivité nationale.

« Avec la 5G, Orange Maroc franchit une nouvelle étape dans sa mission : rapprocher les Marocains de ce qui leur est essentiel », déclare Hendrik Kasteel, directeur général de l’opérateur.

Une promesse forte, à l’image d’un pays qui avance à grande vitesse vers son avenir numérique.