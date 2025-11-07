Ouverture de la 26ᵉ édition du Salon Avicole « Dawajine 2025 » à El Jadida

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, la 26ᵉ édition du Salon Avicole « Dawajine 2025 » a ouvert ses portes le mardi 4 novembre 2025, au parc des expositions Mohammed VI à El Jadida, sous le thème : « Innovation et durabilité : nouveaux défis pour l’aviculture».

La cérémonie d’inauguration a été présidée par le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, M. Ahmed El Bouari, accompagné du Secrétaire Général de la Province d’El Jadida, de l’Ambassadeur du Mali à Rabat, du Président de la CGEM, du Président du Groupe Crédit Agricole du Maroc, du Président de la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural (COMADER) et du Président de la Fédération Interprofessionnelle du secteur avicole (FISA).

Organisé par la FISA, ce salon offre une plateforme d’échanges, d’innovation et de partenariats, jouant un rôle déterminant dans l’accompagnement des professionnels pour la modernisation et le développement de leurs activités. Il met en lumière les avancées technologiques du secteur et encourage les investissements tout en stimulant les exportations, notamment vers les marchés africains.

S’étendant sur une superficie de 10 000 m², le salon réunit plus de 450 exposants et marques et accueille près de 14 000 visiteurs nationaux et étrangers. Depuis sa création en 1998, « Dawajine » s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels marocains et africains du secteur avicole.

Une filière stratégique au service de la sécurité alimentaire

Le secteur avicole occupe une place centrale dans la production animale au Maroc. Avec une production, en 2024, de 734 000 tonnes de viandes blanches (poulet de chair et dinde) et 5,6 milliards d’œufs de consommation, la filière couvre 100 % des besoins nationaux en produits avicoles, représentant plus de 55 % de la consommation totale des viandes. Elle génère un chiffre d’affaires annuel de plus de 45 milliards de dirhams et procure près de 156 000 emplois directs et 359 000 emplois indirects, confirmant ainsi son rôle moteur dans le développement économique et social du monde rural.

Une dynamique portée par la stratégie Génération Green

Dans le cadre de la stratégie nationale « Génération Green 2020-2030 », le contrat-programme 2021-2030 conclu entre le ministère et la FISA vise à renforcer la compétitivité et la durabilité du secteur.

Ce contrat ambitionne d’atteindre à l’horizon 2030, 912 000 tonnes de viandes blanches produites, 7,6 milliards d’œufs de consommation et 600 000 emplois directs et indirects. Sa mise en œuvre s’articule autour de la modernisation des unités d’élevage, de la structuration des circuits de commercialisation, du développement de projets d’agrégation autour des abattoirs et unités de transformation, ainsi que du renforcement de l’encadrement technique, sanitaire et professionnel des acteurs de la filière.

Un espace d’ouverture et de coopération Sud-Sud

Le salon « Dawajine 2025 » se positionne comme une vitrine du savoir-faire avicole marocain et un levier d’intégration africaine. Il accueille des délégations de nombreux pays du continent représentant des fédérations et organisations professionnelles avicoles. Cette dimension internationale témoigne de la volonté du Maroc de renforcer la coopération Sud-Sud et de promouvoir son rayonnement en tant que pôle régional d’expertise et d’innovation avicole, au service d’un modèle agricole durable, résilient et solidaire.

Cérémonies et distinctions en marge de l’inauguration

En marge de la cérémonie d’ouverture, le Ministre a présidé une série d’événements marquants illustrant l’engagement du secteur avicole en faveur de la recherche, de la biosécurité, de la formation et de l’excellence professionnelle.

Signature de conventions stratégiques

Deux conventions de partenariat ont été signées à cette occasion. La première lie la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole (FISA) et l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) autour d’un programme de recherche scientifique dédié au développement durable du poulet beldi, dans une optique de valorisation des ressources locales et de préservation du patrimoine génétique national.

La seconde a porté sur la signature d’une charte de biosécurité entre la FISA et l’Ordre National des Vétérinaires (ONV), visant à renforcer la prévention et la maîtrise des risques au sein des élevages avicoles. Cette charte a été mise à exécution avec l’appui technique de la FAO.

Valorisation de la coopération Sud-Sud et de la formation professionnelle Dans le cadre du partenariat maroco-africain, le Ministre a présidé la remise de certificats de formation à des stagiaires africains ayant bénéficié de sessions de formation à l’Avipôle de Casablanca. Les certificats ont été remis en présence de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Mali à Rabat, aux 14 stagiaires du Mali et 15 stagiaires de la Côte d’Ivoire. Distinctions professionnelles et encouragement de l’excellence

Des attestations d’honneur ont été remises à plusieurs lauréats en reconnaissance de leurs performances et de leur contribution au développement du secteur. Il s’agit des majors de promotion 2023–2025 des instituts de formation IPSM et IRTSEF, du Meilleur technicien avicole 2025 et du Meilleur ouvrier avicole 2025.

Ces distinctions visent à promouvoir la culture de la qualité, de la rigueur et de l’innovation au sein de la filière.

Remises de trophées de la FAO et de la FISA

Dans le cadre du projet d’atténuation des risques à l’interface Homme-Animal, deux élevages pilotes ont été récompensés par la FAO pour leurs efforts exemplaires en matière de veille sanitaire et de renforcement de la biosécurité.

Un trophée d’excellence a également été décerné à l’abattoir avicole « Miss Poulet Africa », premier établissement à avoir obtenu un agrément sanitaire officiel dans le cadre du programme d’accompagnement des porteurs de projets d’abattoirs agréés initié par la FISA.

Enfin, une coopérative féminine de la région d’Al Haouz, « Doutmaquite Aghbalou », a été mise à l’honneur pour son engagement courageux et sa réussite exemplaire dans l’élevage de poules pondeuses fermières, malgré les défis liés aux conséquences du séisme ayant touché la région.