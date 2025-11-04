Economie

Devises vs Dirham: cours de change de ce mardi 4 novembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)4 novembre 2025 - 09:33
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 4 novembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1973 – 11,8509

1 DOLLAR U.S.A. 8,8426 – 10,2766

1 DOLLAR CANADIEN 6,2888 – 7,3086

1 LIVRE STERLING 11,61 – 13,492

1 LIVRE GIBRALTAR 11,61 – 13,492

1 FRANC SUISSE 10,955 – 12,731

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3577 – 2,7401

1 DINAR KOWEITIEN 28,78 – 33,446

1 DIRHAM E.A.U. 2,4076 – 2,798

1 RIYAL QATARI 2,4255 – 2,8189

1 DINAR BAHREINI 23,455 – 27,259

100 YENS JAPONAIS 5,7655 – 6,7005

1 RIYAL OMANI 22,968 – 26,692

S.L


