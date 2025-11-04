Economie
Devises vs Dirham: cours de change de ce mardi 4 novembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 4 novembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1973 – 11,8509
1 DOLLAR U.S.A. 8,8426 – 10,2766
1 DOLLAR CANADIEN 6,2888 – 7,3086
1 LIVRE STERLING 11,61 – 13,492
1 LIVRE GIBRALTAR 11,61 – 13,492
1 FRANC SUISSE 10,955 – 12,731
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3577 – 2,7401
1 DINAR KOWEITIEN 28,78 – 33,446
1 DIRHAM E.A.U. 2,4076 – 2,798
1 RIYAL QATARI 2,4255 – 2,8189
1 DINAR BAHREINI 23,455 – 27,259
100 YENS JAPONAIS 5,7655 – 6,7005
1 RIYAL OMANI 22,968 – 26,692
S.L