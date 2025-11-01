Maroc : les recettes Voyages dépassent 100 MMDH à fin septembre

Les recettes Voyages se sont établies à plus de 100 milliards de dirhams au terme des neuf premiers mois de cette année, contre 87,24 MMDH à fin septembre 2024, selon l’Office des changes.

Ces recettes affichent ainsi une croissance de 14,7% en glissement annuel, précise l’Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Concernant les dépenses, elles ont augmenté de 9,5% pour atteindre 24,4 MMDH, fait savoir la même source.

Ainsi, le solde de la balance Voyages ressort en amélioration de 16,4% à plus de 75,63 MMDH.

