L’Oréal Maroc et Beauty Success lancent une initiative de recyclage de flacons de parfums

L’Oréal Maroc et Beauty Success ont annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat pour lancer la toute première initiative nationale de recyclage de f lacons de parfums au Maroc.

Cette collaboration marque un engagement commun significatif en faveur d’une beauté durable et vise à encourager les consommateurs marocains à #JoinTheRefillMovement.

Le cœur de ce workshop a été la présentation des solutions de recharges, faisant partie intégrante du programme « L’Oréal Pour Le Futur », lancé en 2020. Ce programme ambitieux incarne l’engagement profond de L’Oréal envers un avenir durable et inclusif, et l’alignement de la performance économique et des valeurs avec les défis mondiaux actuels.

Pour ce faire, la stratégie du Groupe repose sur quatre piliers fondamentaux : accélérer la transition

climatique, préserver la nature, créer un modèle circulaire et soutenir les communautés.

Les Recharges : L’innovation au service d’un avenir plus durable

Un accent particulier a été mis sur le pilier du modèle circulaire, avec l’engagement du Groupe à réduire de 50% en absolu l’utilisation de plastique vierge dans les emballages de nos produits, à y inclure 50% de matériaux issus de sources recyclées ou biosourcées, et à en réduire la quantité de 20% en intensité. Ces objectifs se traduisent concrètement par le développement de produits rechargeables.

L’Oréal collabore étroitement avec les fabricants de verre et les fournisseurs de pompes pour

développer un système de recharge universel et pour établir de nouveaux standards pour l’Industrie de la beauté.

Face à une demande toujours plus forte pour des solutions de beauté durables, L’Oréal Maroc encourage les consommateurs à privilégier les options rechargeables et le recyclage. Tandis que l’intérêt pour des produits plus respectueux de l’environnement est croissant, beaucoup ignorent encore l’existence d’alternatives rechargeables et leur impact environnemental réduit.

Les recharges présentent des bénéfices tangibles, aussi bien pour la planète que pour le pouvoir d’achat. Par exemple : opter pour l’achat d’un flacon recharge de 100ml. Par exemple : opter pour la recharge d’un flacon de parfum PRADA Paradoxe permet d’économiser 44 % de verre, 67 % de plastique, 100 % de métaux et 61 % de carton.

La stratégie globale de L’Oréal vise à réduire l’intensité de l’emballage et l’utilisation des ressources, tout en préservant la désirabilité des produits pour les consommateurs. C’est dans cet esprit que L’Oréal a lancé le « Join The Refill Movement », campagne où les marques iconiques, les partenaires et les consommateurs de L’Oréal se mobilisent pour faire de la recharge la « nouvelle norme ».

Un partenariat clé avec Beauty Success pour le recyclage des flacons de parfums

Dans une démarche témoignant de l’engagement fort de ses partenaires, L’Oréal Maroc annonce un partenariat stratégique avec Beauty Success. Ce partenaire clé s’engage, à travers son réseau de parfumeries au Maroc, à promouvoir la recharge et la récupération des flacons pour le recyclage, dans le but de sensibiliser les consommateurs en point de vente et de contribuer à construire un écosystème propice à la circularité au Maroc.

Cette initiative illustre la mobilisation concrète de nos partenaires pour soutenir nos ambitions en matière d’économie circulaire. Cela concerne notamment les parfums de toutes les marques de

L’Oréal Luxe au Maroc : Yves Saint Laurent, Lancôme, Giorgio Armani, Prada et Valentino. Ce partenariat est une preuve de la volonté partagée d’offrir des solutions concrètes pour une

consommations responsable de parfums et de cosmétiques.

« Nous sommes convaincus que la transformation s’opère par l’action, car des choix quotidiens

et délibérés peuvent enclencher des dynamiques bien plus vastes. La transition vers une beauté

plus durable et responsable se construit grâce à l’action collective et à l’engagement de l’ensemble de notre écosystème, où chaque acteur de notre chaîne de valeur joue un rôle essentiel.

Notre partenariat avec Beauty Success en est un exemple concret et représente une étape majeure dans notre parcours vers la circularité », explique Laila Benjelloun, Directrice Générale de L’Oréal Maroc.

« En offrant aux consommateurs marocains une solution simple et accessible pour recycler leurs flacons, nous transformons une contrainte environnementale en un geste citoyen et responsable pour une consommation plus responsable », déclare Fatima Zohra Loudghiri,Directrice Générale de Beauty Success au Maroc.

Au-delà du Parfum : L’engagement s’étend aux soins de la peau et aux soins capillaires

Au-delà des parfums, d’autres marques emblématiques du Groupe, telles que La Roche-Posay, CeraVe, Vichy, L’Oréal Professionnel et Kérastase, sont également pleinement engagées dans ce mouvement, offrant des gammes de produits rechargeables pour les soins capillaires et lessoins de la peau, avec le premier emballage rechargeable pour l’huile capillaire Kérastase, et le format pochette unique pour les soins de la peau avec La Roche-Posay.

L’Oréal continuera d’innover et de sensibiliser les consommateurs à privilégier la recharge puis le recyclage pour minimiser les déchets et contribuer à construire un avenir où la beauté rime avec responsabilité et durabilité.