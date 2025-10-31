Soins dermatologiques. Yasmine Benjelloun : “Kaline incarne une marque exigeante et engagé”

Yasmine Benjelloun

Directrice générale déléguée de Dislog

Kaline s’impose aujourd’hui comme une marque pionnière de la dermo-cosmétique marocaine moderne. Yasmine Benjelloun, directrice générale déléguée de Dislog, affirme qu’avec des produits développés aux côtés de dermatologues et fabriqués localement dans le laboratoire certifié KPH, Kaline revendique un positionnement unique, celui d’une marque experte, transparente et fière de son ancrage marocain.

Comment votre marque se positionne-t-elle dans un marché de plus en plus concurrentiel et exigeant ?

Kaline se positionne comme une marque de dermo-cosmétique experte, avec une promesse simple : des formules efficaces, sûres et accessibles dans la philosophie de la clean beauty. Kaline s’est profondément réinventée pour répondre à l’évolution d’un marché de plus en plus exigeant.

Au cours des deux dernières années, nous avons mené une rénovation complète de nos formules et de nos packagings afin de proposer une offre plus lisible, plus efficace et au plus proche des attentes des consommateurs. Ce nouveau line-up a été développé avec des dermatologues et en collaboration avec des formulateurs internationaux de renom.

Quels sont, selon vous, les principaux facteurs qui ont contribué à la notoriété et à la confiance dont jouit aujourd’hui la marque Kaline ?

Depuis près de vingt ans, Kaline investit dans la recherche et le développement pour garantir des produits sûrs, efficaces et accessibles. Nos formules respectent les normes européennes les plus strictes, tout en bannissant les ingrédients controversés encore trop souvent présents sur le marché marocain. Cette rigueur scientifique, associée à une communication transparente et à la proximité avec les professionnels de santé, a construit la confiance que nous inspirons aujourd’hui au consommateur.

Comment percevez-vous l’évolution de la demande en produits de santé et de bien-être ces dernières années au Maroc ?

Le marché marocain connaît une croissance remarquable. Les consommateurs sont désormais plus informés, attentifs à la composition et soucieux de la sécurité dermatologique. Ils recherchent avant tout des produits qui tiennent leurs promesses, associant efficacité, innocuité et accessibilité. Le prix n’est plus le seul critère, la confiance et la performance scientifique deviennent déterminants.

Kaline se distingue par son engagement en faveur de l’innovation. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos démarches de recherche et développement ?

L’innovation est dans notre ADN. Notre équipe R&D travaille en continu pour sélectionner les meilleurs actifs du marché, validés scientifiquement et intégrés à des concentrations efficaces. Nous collaborons étroitement avec des dermatologues afin de garantir la pertinence de chaque formule. Chaque produit Kaline résulte d’un processus rigoureux de recherche, d’évaluation clinique et de tests d’usage.

Les consommateurs accordent une attention croissante à la sécurité et à la qualité des produits. Comment arrivez-vous à satisfaire ces exigences ?

La sécurité est au cœur de notre démarche. Nos produits sont développés sous supervision dermatologique, testés sur la tolérance cutanée et oculaire, et fabriqués selon les standards pharmaceutiques européens et marocains. Chaque lot est soumis à des contrôles qualité rigoureux tout au long du processus, assurant une traçabilité complète du produit final.

Quelle est votre approche en matière de certification, de transparence et de conformité aux normes locales et internationales ?

Nos produits sont enregistrés selon la réglementation marocaine en vigueur et sont entièrement conformes aux standards européens, notamment à la norme ISO 22716 relative aux bonnes pratiques de fabrication (BPF). Cette double conformité illustre notre exigence et notre volonté de maintenir un niveau de qualité international, tout en opérant localement. Le laboratoire KPH dans lequel est produit Kaline a de nombreuses certifications : BPF, Halal et Ecocert.

Quels sont vos objectifs à moyen terme pour accompagner la structuration du marché marocain de la parapharmacie ?

Nous croyons au potentiel du Made in Morocco et sommes fiers de fabriquer nos gammes au sein de notre propre laboratoire KPH certifié BPF et bénéficiant aussi des labels Halal et Ecocert. Nous voulons contribuer à structurer un écosystème dermo-cosmétique marocain fort et crédible. Nos priorités consistent à renforcer la formation des équipes officinales, soutenir la prévention dermatologique et accompagner la montée en compétence du secteur.

Kaline veut incarner la nouvelle génération de la dermo-cosmétique marocaine, exigeante, experte et engagée. Notre ambition est de devenir une référence de confiance, reconnue pour la qualité de nos soins et notre contribution à l’évolution du marché. Cette légitimité, nous l’avons déjà acquise sur le segment du suncare, où Kaline est aujourd’hui le leader national.

Selon vous, quels levier peuvent faire du Maroc un acteur régional de référence en matière de parapharmacie ?

Le Maroc dispose d’atouts majeurs, un savoir-faire pharmaceutique reconnu, une infrastructure industrielle solide, et une proximité culturelle avec de nombreux marchés africains. Pour franchir un cap, il faut aujourd’hui renforcer la recherche clinique locale, valoriser les actifs naturels marocains et encourager les synergies entre laboratoires, universités et distributeurs. Kaline s’inscrit pleinement dans cette vision et souhaite contribuer à cette dynamique régionale.

Kaline a choisi de produire localement. Quelle est la portée de ce choix pour l’économie marocaine ?

Produire localement, c’est avant tout une conviction. Nous disposons au sein de notre laboratoire KPH d’un savoir-faire pharmaceutique solide et de compétences capables de rivaliser avec les standards internationaux. En fabriquant nos produits au sein de notre propre laboratoire, nous créons de la valeur localement, développons des emplois qualifiés et contribuons à faire émerger une filière dermo-cosmétique nationale.

Vos campagnes de communication mettent souvent en avant la confiance des dermatologues. Comment construisez-vous ce lien ?

Notre relation avec les dermatologues est au cœur de la philosophie Kaline. La marque s’est construite dans un dialogue permanent avec le corps médical : nos formules sont co-développées, testées et validées par des dermatologues. Nous adoptons une approche scientifique, transparente et sans surpromesse, en communiquant clairement sur le choix de nos actifs et leurs concentrations réelles. Ce lien de confiance, fondé sur l’écoute, la rigueur et la collaboration, explique pourquoi Kaline est aujourd’hui largement prescrite et recommandée dans les officines à travers le Maroc.

Maryem Ouazzani / Les Inspirations ÉCO