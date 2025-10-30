Salahaddine Mouaddib : “La qualité d’Aquafina est un véritable gage de confiance”

Salahaddine Mouaddib

CEO Varun Beverages Maroc

Comme le démontrent les chiffres, les eaux embouteillées s’imposent désormais comme les vedettes du marché des boissons au Maroc. Avec une progression annuelle à deux chiffres et une troisième place déjà acquise parmi les marques les plus vendues, Aquafina mise sur la distribution, la qualité et l’innovation pour accélérer sa croissance et viser la deuxième marche du podium.

Aquafina occupe déjà la troisième place des eaux les plus vendues au Maroc. Quels leviers ont permis d’atteindre ce positionnement dans un marché aussi concurrentiel ?

Trois leviers clés expliquent ce positionnement. D’abord, une distribution étendue garantit la présence de la marque dans tous les circuits de consommation, qu’il s’agisse du commerce traditionnel ou des grandes surfaces.

Ensuite, la qualité constante et contrôlée d’Aquafina est perçue comme un véritable gage de confiance par les consommateurs. Enfin, un positionnement clair et accessible a permis à la marque de séduire une large base de clients et de s’imposer progressivement sur un marché très compétitif.

Comment Aquafina réussit-elle à se différencier en termes de prix, de qualité et d’image de marque ?

Aquafina s’appuie sur un positionnement équilibré qui repose à la fois sur la qualité, le prix et l’image. Sur le plan de la qualité, la marque se distingue par des standards élevés de purification et de contrôle. Elle suit en effet un procédé unique au monde en sept étapes, qui lui permet d’être la marque la plus légère en sodium sur le marché marocain.

Sur le plan du prix, Aquafina reste compétitive tout en reflétant la valeur qu’elle apporte au consommateur. Enfin, en matière d’image, elle est perçue comme une marque moderne, accessible et adaptée aux besoins quotidiens.

Quelles solutions de packaging écoresponsable envisagez-vous pour réduire l’empreinte environnementale d’Aquafina ?

Plusieurs chantiers sont en cours afin d’inscrire Aquafina dans une démarche de durabilité. L’entreprise poursuit ses efforts de réduction du poids des emballages, tout en rappelant que ses formats actuels figurent déjà parmi les plus légers du marché.

Elle prévoit également d’intégrer davantage de plastique recyclé, notamment du rPET, dès que la loi marocaine l’autorisera. Enfin, l’optimisation de la logistique constitue un axe prioritaire pour réduire l’empreinte carbone. L’ensemble de ces initiatives vise à renforcer l’engagement environnemental de la marque tout en maintenant la confiance des consommateurs.

Faiza Rhoul / Les Inspirations ÉCO