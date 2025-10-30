Aquafina, l’ascension d’une eau devenue incontournable

Comme le démontrent les chiffres, les eaux embouteillées s’imposent désormais comme les vedettes du marché des boissons au Maroc. Avec une progression annuelle à deux chiffres et une troisième place déjà acquise parmi les marques les plus vendues, Aquafina mise sur la distribution, la qualité et l’innovation pour accélérer sa croissance et viser la deuxième marche du podium.

Aquafina enregistre aujourd’hui une progression annuelle à deux chiffres, supérieure à la moyenne de la catégorie. Cette performance confirme le potentiel du segment de l’eau conditionnée et le rôle croissant de la marque dans la dynamique globale du marché.

Pour expliquer cette percée, Varun Beverages Morocco met en avant trois leviers. La distribution étendue a permis de garantir la présence d’Aquafina dans tous les circuits, qu’il s’agisse du commerce traditionnel ou des grandes surfaces. La qualité constante et contrôlée constitue un gage de confiance reconnu par les consommateurs.

Enfin, un positionnement clair et accessible a favorisé l’adhésion d’une large base de clients, consolidant l’ancrage de la marque dans les habitudes de consommation quotidienne du consommateur marocain.

Conquérir la deuxième place du marché

L’ambition d’Aquafina est désormais de passer à la vitesse supérieure. L’entreprise vise la deuxième place du marché de l’eau en bouteille et entend y parvenir grâce à l’innovation, au renforcement de la distribution et à la consolidation de son image de marque.

Cette stratégie s’appuie sur un apprentissage continu du marché marocain. Selon Varun Beverages Morocco, la clé du succès repose sur la proximité avec le consommateur. La marque a ainsi renforcé sa présence dans les circuits de proximité, diversifié ses formats pour s’adapter aux différents budgets et moments de consommation, et investi dans une communication ciblée. Ces initiatives permettent de gagner en notoriété et en confiance, tout en affirmant un positionnement compétitif face aux acteurs historiques.

Aquafina revendique un positionnement équilibré qui repose sur la qualité, le prix et l’image. Sur le volet qualité, la marque met en avant des standards élevés de purification et de contrôle. Elle suit un procédé unique au monde en sept étapes, qui lui permet d’être la marque la plus légère en sodium sur le marché marocain. Sur le plan du prix, Aquafina se veut compétitive tout en reflétant la valeur apportée aux consommateurs.

Enfin, son image moderne et accessible lui confère une légitimité auprès de publics variés, en phase avec les besoins quotidiens d’une clientèle de plus en plus attentive à la fois à la santé et au pouvoir d’achat.

Vers l’innovation et l’écoresponsabilité

L’avenir d’Aquafina pourrait passer par l’introduction de nouvelles déclinaisons. Varun suit de près les tendances de consommation et n’exclut pas le lancement d’eaux pétillantes ou fonctionnelles, à condition que le marché marocain soit suffisamment mature pour accueillir ces innovations.

L’entreprise met également l’accent sur la durabilité. Plusieurs chantiers sont en cours afin d’inscrire Aquafina dans une démarche responsable. La marque poursuit la réduction du poids de ses emballages, rappelle que ses formats figurent déjà parmi les plus légers du marché et prévoit d’intégrer davantage de plastique recyclé dès que la législation marocaine le permettra.

Elle agit aussi sur la logistique pour réduire l’empreinte carbone. L’ensemble de ces initiatives vise à renforcer la confiance des consommateurs tout en alignant la croissance de la marque sur des critères environnementaux exigeants.

Faiza Rhoul / Les Inspirations ÉCO