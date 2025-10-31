Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 31 octobre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 31 octobre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2074 – 11,8626

1 DOLLAR U.S.A. 8,8284 – 10,26

1 DOLLAR CANADIEN 6,3038 – 7,326

1 LIVRE STERLING 11,597 – 13,477

1 LIVRE GIBRALTAR 11,597 – 13,477

1 FRANC SUISSE 10,998 – 12,782

1 RIYAL SAOUDIEN 2,354 – 2,7358

1 DINAR KOWEITIEN 28,762 – 33,426

1 DIRHAM E.A.U. 2,4037 – 2,7935

1 RIYAL QATARI 2,4216 – 2,8142

1 DINAR BAHREINI 23,417 – 27,215 100

YENS JAPONAIS 5,7231 – 6,6511

1 RIYAL OMANI 22,925 – 26,643

S.L