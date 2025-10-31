Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 31 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 31 octobre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2074 – 11,8626
1 DOLLAR U.S.A. 8,8284 – 10,26
1 DOLLAR CANADIEN 6,3038 – 7,326
1 LIVRE STERLING 11,597 – 13,477
1 LIVRE GIBRALTAR 11,597 – 13,477
1 FRANC SUISSE 10,998 – 12,782
1 RIYAL SAOUDIEN 2,354 – 2,7358
1 DINAR KOWEITIEN 28,762 – 33,426
1 DIRHAM E.A.U. 2,4037 – 2,7935
1 RIYAL QATARI 2,4216 – 2,8142
1 DINAR BAHREINI 23,417 – 27,215 100
YENS JAPONAIS 5,7231 – 6,6511
1 RIYAL OMANI 22,925 – 26,643
