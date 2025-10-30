Erfoud: ouverture de la 14ème édition du Salon International des Dattes

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 14ème édition du Salon International des Dattes au Maroc (SIDATTES) a ouvert ses portes le mercredi 29 octobre 2025 à Erfoud, sous le thème « Gestion durable des ressources hydriques : Base de développement du palmier dattier et des oasis ».

La cérémonie officielle a été présidée par le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, M. Ahmed El Bouari, en présence du Wali de la région Draa-Tafilalet, du Président du Conseil Régional, des élus, des professionnels, et d’une importante délégation de responsables du ministère.

Un rendez-vous majeur pour la filière phoenicicole et les territoires oasiens

Déployé sur une superficie de 40.000 m², le salon réunit près de 230 exposants marocains et étrangers et prévoit d’accueillir plus de 90.000 visiteurs. Structuré en sept pôles thématiques, il constitue une plateforme privilégiée d’échanges, de partenariats et de mise en valeur de la filière phoenicicole et de l’agriculture oasienne.

Le choix de la thématique reflète la volonté de répondre à l’enjeu crucial du stress hydrique qui fragilise notamment les oasis traditionnelles. Ces écosystèmes, véritables réservoirs de biodiversité et remparts naturels contre la désertification, jouent un rôle stratégique pour l’économie des zones oasiennes et la résilience face au changement climatique.

Le salon constitue un espace privilégié de rencontres entre les opérateurs de la filière phoenicicole et un espace d’exposition et de commercialisation. Il a pour objectifs de promouvoir la filière phoenicicole et l’agriculture oasienne, de développer des partenariats entre les acteurs concernés et de créer une dynamique économique au niveau de la région.

Le salon est marqué par un programme scientifique riche et diversifié. L’Agence pour le Développement Agricole et le Groupe Crédit Agricole du Maroc organisent conjointement un Forum de l’investissement sous le thème « l’investissement responsable pour le développement du palmier dattier et des oasis ». Une journée scientifique, portée par l’INRA et l’ANDZOA en collaboration avec la FAO et l’ICARDA, rassemblera chercheurs, acteurs institutionnels et professionnels autour de l’exploration de solutions innovantes pour l’adaptation et la durabilité des systèmes oasiens. Par ailleurs, des rencontres B2B sont prévues afin de favoriser la mise en relation et la création de partenariats entre les opérateurs du secteur.

Visite du projet hydro-agricole de Maktaa Sfa

En marge de l’inauguration, le Ministre a visité le projet d’aménagement hydro-agricole de transfert des eaux de crues de l’Oued Gheris vers le lac Merzouga via le barrage Maktaa Sfa.

Avec un investissement global de 85,23 millions de dirhams, ce projet pionnier en matière de mobilisation des eaux de surface au profit de l’agriculture bénéficie directement à 6.770 habitants et permettra l’irrigation d’une superficie de 1.194 hectares dans les communes de Rissani et Taous. Le projet permettra de créer 341.000 journées de travail durant la période des travaux.

Le projet comprend plusieurs composantes interdépendantes qui visent à optimiser la gestion et la valorisation des ressources hydriques de la région. Il s’agit notamment de la construction d’un barrage de dérivation à Ksar Sidi Ahmed Ben Madani, long de 260 mètres, accompagné de ses ouvrages annexes. À cela s’ajoute la réalisation d’un canal de transfert des eaux sur une longueur de 14 kilomètres, permettant d’acheminer l’eau de l’Oued Gheris vers la Dayet Merzouga. Cette infrastructure sera complétée par la réalisation d’un canal d’alimentation en eau d’irrigation de 2,6 kilomètres, destiné au périmètre de Maktaa Sfa, garantissant ainsi un approvisionnement adéquat pour les activités agricoles de la zone

Le projet intègre également la réhabilitation de l’ancienne digue du lac Merzouga ainsi que l’aménagement et la réhabilitation du réseau d’irrigation desservant les périmètres irrigués de Merzouga et Maktaa Sfa, afin d’assurer la pérennité et l’efficacité de l’ensemble du système d’irrigation.

Ce projet poursuit plusieurs objectifs stratégiques : améliorer la mobilisation et l’utilisation des eaux de surface, renforcer l’irrigation des périmètres agricoles de Maktaa Sfa et de Merzouga, préserver et développer le couvert végétal, et contribuer à l’alimentation de la nappe phréatique. Il vise également à améliorer la capacité de rétention de la Dayet Merzouga qui joue un rôle à la fois écologique et touristique, à améliorer les revenus et les conditions de vie des agriculteurs, et à freiner l’exode rural en consolidant la résilience et la durabilité des systèmes oasiens face aux changements climatiques.

Ce projet structurant est en droite ligne avec les objectifs de la stratégie « Génération Green 2020-2030 », qui vise un développement agricole durable, inclusif et innovant, pour garantir la souveraineté alimentaire et la résilience des territoires face aux défis climatiques.

Signature d’une convention de partenariat au service de la durabilité des écosystèmes oasiens

En marge de l’ouverture du Salon, une convention de partenariat a été signée entre l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA), l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) et l’Organisation Arabe pour le Développement Agricole (OADA). Cette convention, qui s’inscrit dans le cadre du lancement du programme modèle de développement des oasis au Maroc, vise à renforcer la recherche scientifique et l’innovation au service de la durabilité des écosystèmes oasiens.

Doté d’une contribution financière de 200.000 dollars, ce programme prévoit la mise en œuvre d’actions concrètes en matière de préservation des ressources naturelles, de valorisation des ressources génétiques locales, de lutte contre la désertification et de création d’activités génératrices de revenus, en particulier au profit des jeunes et des femmes.

