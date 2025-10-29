Air Arabia Maroc: lancement d’une nouvelle liaison directe Tanger-Rotterdam

Air Arabia Maroc, première compagnie low-cost du Royaume, étoffe son réseau international avec le lancement d’une nouvelle ligne directe reliant l’aéroport international Ibn Battouta de Tanger à l’aéroport de Rotterdam La Haye. À compter du 28 octobre 2025, les passagers pourront voyager trois fois par semaine entre les deux villes, les mardis, vendredis et samedis, à bord de vols opérés par Airbus A320.

Le vol inaugural a décollé de l’aéroport international Ibn Battouta à 15h10 ce mardi 28 octobre 2025, pour atterrir à Rotterdam à 18h20, marquant le lancement officiel de cette nouvelle liaison.

Ce nouveau service s’inscrit dans la stratégie de renforcement des liaisons aériennes entre le Maroc et l’Europe, en réponse à une demande soutenue de la part des voyageurs marocains résidant aux Pays-Bas, des touristes européens et des acteurs économiques opérant entre les deux rives.

Air Arabia Maroc assurera la liaison entre Tanger et Rotterdam selon le planning suivant :

Vol Départ Heure départ Arrivée Heure arrivée Jours 3O510 Tanger 15:10 Rotterdam 18:20 Mardi 3O511 Rotterdam 19:15 Tanger 22:25 3O510 Tanger 06:55 Rotterdam 10:05 Vendredi 3O511 Rotterdam 11:05 Tanger 14:15 3O510 Tanger 07:00 Rotterdam 10:10 Samedi 3O511 Rotterdam 11:00 Tanger 14:10

Rotterdam séduit par son architecture moderne, son port emblématique, ses musées réputés et sa vitalité cosmopolite. Ce lien aérien direct entre les deux villes vient renforcer les échanges humains, économiques et touristiques entre le Maroc et les Pays-Bas.

Avec cette nouvelle liaison, Air Arabia Maroc confirme son engagement à offrir des connexions fluides entre le Maroc et l’Europe, tout en garantissant des fréquences régulières, des horaires adaptés et une expérience de vol abordable et fiable. Tanger renforce ainsi sa position stratégique dans le réseau Air Arabia Maroc, facilitant les échanges humains, culturels et économiques entre les deux rives de la Méditerranée.

Les billets pour la ligne Tanger–Rotterdam sont désormais disponibles via l’ensemble des canaux habituels : le site officiel de la compagnie (airarabia.com), l’application mobile, les centres d’appels Air Arabia Maroc, ainsi que les agences de voyages partenaires.