La Bourse de Casablanca termine en baisse ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en baisse lundi, son indice principal, le MASI, cédant 0,35% à 19.374,33 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a perdu 0,4% à 1.580,58 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a lâché 0,54% à 1.314,19 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a diminué de 0,38% à 1.916,33 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont reculé respectivement de 0,26% à 18.378,97 pts et de 0,39% à 16.803,34 pts.

S.L