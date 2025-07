Tamwilcom et Finea renforcent leur partenariat

Dans la continuité de leur collaboration stratégique, TAMWILCOM et Finéa, filiale du Groupe CDG, ont scellé un nouveau partenariat visant à renforcer leur action commune en faveur des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME).

À cet effet, Said JABRANI, Directeur Général de TAMWILCOM, et Mohammed BELMAACHI, Directeur Général de Finéa, ont procédé ce mercredi 16 juillet à Rabat à la signature d’une convention de coopération portant sur la garantie des lignes de financement à moyen et long terme destinées aux entreprises privées attributaires de marchés publics.

Cette nouvelle convention vient étendre le champ d’action du partenariat initié en août 2023 entre les deux institutions, lequel portait exclusivement sur la garantie des lignes de financement à court terme.

Cette collaboration, consolidée aujourd’hui par une deuxième convention, illustre l’importance de la synergie inter-institutionnelle dans la mise en œuvre de solutions de financement plus adaptées, accessibles et ciblées. TAMWILCOM et Finéa élargissent ainsi la portée de leurs interventions en intégrant les financements à moyen et long terme, et contribuent au développement de l’économie nationale et à la promotion d’un environnement favorable à la compétitivité des TPME attributaires de marchés publics.