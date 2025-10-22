Economie

Devises vs Dirham : les cours de ce mercredi 22 octobre 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)22 octobre 2025 - 09:47
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 22 octobre 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2201 – 11,8775

1 DOLLAR U.S.A. 8,8097 – 10,2383

1 DOLLAR CANADIEN 6,2895 – 7,3095

1 LIVRE STERLING 11,737 – 13,641

1 LIVRE GIBRALTAR 11,737 – 13,641

1 FRANC SUISSE 11,066 – 12,86

1 RIYAL SAOUDIEN 2,349 – 2,73

1 DINAR KOWEITIEN 28,733 – 33,393

1 DIRHAM E.A.U. 2,3985 – 2,7875

1 RIYAL QATARI 2,4168 – 2,8088

1 DINAR BAHREINI 23,368 – 27,158

100 YENS JAPONAIS 5,8031 – 6,7441

1 RIYAL OMANI 22,883 – 26,593


