Séminaire OMPIC : propriété industrielle & secteur financier

L’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) a organisé un atelier d’information à l’attention des entreprises du secteur financier, dans le but de les sensibiliser à la protection de leurs actifs immatériels.

L’événement s’est déroulé le 21 mai 2025 au siège de l’OMPIC à Casablanca, et a réuni plusieurs acteurs bancaires et financiers.

Cet atelier a permis de mettre en lumière les divers services proposés par l’OMPIC, notamment en matière de protection, d’information et d’accompagnement. Ces services visant à aider les acteurs économiques à tirer pleinement parti du système de la propriété industrielle et commerciale, en particulier en ce qui concerne la protection et la valorisation de leurs actifs immatériels.

De plus, l’Office a mis en évidence les avantages d’une utilisation stratégique des données provenant des registres de la propriété industrielle et du registre central du commerce, permettant ainsi aux entreprises d’exploiter efficacement ces données et d’optimiser leurs activités.