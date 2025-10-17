Le Fusion Show Ayta D’Bladi du 13 au 15 novembre à Casablanca

La conférence de presse du Fusion Show Ayta D’Bladi s’est tenue ce mercredi 15 octobre 2025 au Garden Brunch – Vélodrome Casablanca, en présence des organisateurs, Othman Benabdeljelil, directeur général de Public Events, Hamid Daoussi, directeur artistique, Hassan Najmi, consultant expert Aïta, l’artiste Hajib Farhane et des représentants du monde culturel.

Organisé par Public Events, ce rendez-vous a permis de dévoiler les grandes lignes d’un événement musical inédit, dédié à la valorisation du patrimoine immatériel marocain à travers une fusion entre tradition et modernité.

Le Fusion Show Ayta D’Bladi aura lieu les 13, 14 et 15 novembre 2025, à Casablanca, aux jardins de la Cathédrale du Sacré-Cœur.

Un concept unique au service du patrimoine musical marocain

Lors de cette rencontre, Othman Benabdeljelil, directeur général de Public Events, a présenté la vision fondatrice du Fusion Show Ayta D’Bladi : un espace où l’art ancestral de l’Aïta entre en résonance avec les sonorités contemporaines de la scène pop, urbaine et gnawa.

L’objectif est de faire redécouvrir cet héritage vivant à la jeunesse, en créant un dialogue artistique et intergénérationnel tout en préservant l’authenticité de ses rythmes et de ses valeurs culturelles.

Plus qu’un simple événement, le Fusion Show Ayta D’Bladi s’annonce comme une expérience culturelle immersive, réunissant des concerts fusion, un espace muséal dédié à l’histoire et à la mémoire de l’Aïta, ainsi qu’un food court valorisant la richesse du patrimoine culinaire marocain.

Une programmation fusionnelle et éclectique

Placée sous la direction artistique de Hamid Daoussi (Music Composer / Sound Designer) et sous la consultation experte de Hassan Najmi, cette première édition réunit des artistes emblématiques de la musique marocaine, issus aussi bien de la scène traditionnelle que moderne.

Parmi les têtes d’affiche annoncées : Hajib, Douzi, Abdelaziz Stati, Ibtissam Tiskat, Daoudi, Manal Benchlikha, Khadija Merghoum, Hamid Kasri, Zina Daoudia, Ihab Amir, Abidine et Rajaa Belmir.

Ces collaborations inédites offriront au public une véritable fusion des genres, mêlant l’énergie de l’Aïta aux rythmes pop, gnawa et chaâbi.

Un hommage vibrant aux gardiens de la tradition

Le Fusion Show Ayta D’Bladi rend également hommage aux cheikhates et musiciens qui incarnent l’âme de l’Aïta et en assurent la transmission depuis des générations.

Des résidences artistiques et des espaces d’exposition mettront en lumière leur contribution essentielle à la préservation de cet art, tout en inspirant de jeunes artistes à en proposer une lecture contemporaine.

Un espace de dialogue et de diversité culturelle

L’esprit du Fusion Show Ayta D’Bladi repose sur les valeurs de partage, de diversité et de création collective.

Entre spectacles, rencontres artistiques, expositions et expériences culinaires, l’événement entend célébrer la pluralité du Maroc et favoriser les échanges entre générations, régions et univers musicaux.

Casablanca, capitale du patrimoine vivant

À travers cette initiative, Public Events ambitionne de faire de Casablanca un haut lieu du patrimoine vivant et de la musique populaire marocaine.

Le Fusion Show Ayta D’Bladi s’inscrit dans une dynamique de rayonnement national et international, contribuant à positionner la métropole comme une scène culturelle ouverte, moderne et fière de ses racines.