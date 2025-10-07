Casablanca: la billetterie du Fusion Show Ayta D’Bladi est ouverte

C’est officiel ! La billetterie du Fusion Show Ayta D’Bladi est ouverte. Casablanca se prépare à vivre trois nuits musicales exceptionnelles, les 13, 14 et 15 novembre 2025.

À l’affiche, une première line-up impressionnante : Douzi, Hajib, Manal Benchlikha, Daoudi, Ihab Amir, Khadija Mergoum, Hamid El Kasri et Daoudia, Ibtissam Tiskat, Stati, Rajaa Belmir, Abidine Zerhouni se retrouveront sur scène pour des moments qui s’annoncent déjà inoubliables. Et ce n’est qu’un début : d’autres surprises incroyables seront bientôt révélées !

Un événement unique fusionnant Ayta et pop au cœur du patrimoine culturel Marocain

Pour réserver vos billets dès maintenant, rendez-vous sur le site officiel : www.aytadbladi.com