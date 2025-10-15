TotalEnergies inaugure sa station Trifiya (VIDEO)

TotalEnergies Maroc a inauguré, ce mercredi, sa nouvelle station-service « Trifiya », située entre Dar Bouazza et Had Soualem.

« Il s’agit de la septième station ouverte cette année. Notre objectif est d’en inaugurer entre 12 et 14 en 2025 », a déclaré Abdeslam Rhnimi, directeur général de TotalEnergies Maroc, soulignant que cette ouverture illustre la volonté de l’entreprise de poursuivre ses investissements au Maroc et de se rapprocher davantage de ses clients.

En parallèle, l’entreprise a célébré la clôture de la quatrième édition de l’opération « Diyafa 2025 », une initiative destinée à offrir un accueil chaleureux aux Marocains du monde ainsi qu’aux touristes étrangers.

Cette opération a mobilisé une douzaine de stations, principalement situées sur le réseau autoroutier. Elle comprend une offre de restauration marocaine revisitée en collaboration avec le chef Kimo, ainsi que l’amélioration de la qualité de service. Des partenaires de TotalEnergies ont également contribué à la conception d’un kit bébé destiné aux nourrissons de moins de deux ans, pour faciliter les déplacements des familles.

Pour offrir une véritable expérience marocaine, des tentes caïdales ont été installées dans les stations participantes. Dans chaque région, des groupes de musique locaux ont été recrutés afin de créer une ambiance conviviale et festive pour les voyageurs.

« Notre ambition est de rendre chaque pause sur la route plus agréable et plus pratique pour nos clients », a conclu Abdeslam Rhnimi.

S.L.